“Luego de la derrota en las PASO, el gobierno comenzó a adoptar medidas de claro tinte electoralista que reflejan no solo una subestimación inaudita del pueblo argentino sino también una carencia de ideas y propuestas que modifiquen la vida de la gente”, así arranca el comunicado de la Juventud Radical de Azul en contra de la medida dispuesta por el gobernador Axel Kicillof de otorgar 220 mil viajes de egresados gratuitos a estudiantes que terminan el secundario en la provincia.

“Recientemente el gobierno nacional y provincial lanzó una serie de medidas referidas a captar el voto jóven que, no resultarían tan chocante, si estuviesen acompañadas por otras que realmente mitigaran el daño economico y social que dejó la pandemia.”, agregaron.

“Desesperadamente buscan captar el apoyo de la juventud, la misma a la que abandonaron y destrataron durante casi dos años de gestión, con medidas superficiales que no resuelven ningún problema de fondo: el derecho a la alimentación, una oferta laboral atractiva, la posibilidad de acceder a la vivienda propia, la atención a la salud mental. Todas estas cuestiones parecen no tener relevancia para el oficialismo. Si incluso a día de hoy aún no se ha retomado la presencialidad plena en las universidades!”, continúa el texto.

“Dejen de subestimar a los jóvenes y sobre todo, dejen de subestimar la gravísima situación a las que nos han traído con su impericia”, concluye el duro comunicado.