“Yo me enteré de la existencia de la mercadería el 11 de mayo, y el resto de los consejeros entiendo que también. El día que nos reunimos por Zoom con autoridades provinciales, Gauna dijo desconocer la cantidad de mercadería que había. Si hubiera sido una respuesta satisfactoria, no hubieran venido de provincia”, afirmó Claudia Bustos, la Inspectora Jefe Distrital de Azul, sobre la existencia de una gran cantidad de mercadería del Consejo Escolar acopiada en el SUM de la Escuela 504.

¿Cómo se enteró de la existencia de la mercadería?

El 11 de mayo yo tomo conocimiento de la cantidad de mercadería que había ahí y llamé a mi jefa regional. Me piden que haga un informe con pruebas, fotos, y un inventario que terminé haciendo con la presidenta del Consejo. Todo empezó porque ese día yo les planteo a los consejeros que los directores reclamaban una colación, estaba la necesidad de que los chicos tomen algo calentito. Nosotros veníamos trabajando esto, les planteo en la sesión donde podemos obtener estos recursos y ver cómo solicitarlo a los responsables del SAE. Y ahí surge la idea de que estaba esa mercadería, creo que fue Gisela Dupuy que dice que había mercadería excedente en el SUM de la 504. Andrea Alfonso me dice que no sabía lo que había en el interior de ese SUM, que las llaves las tenía el tesorero Ignacio Gauna. Por otro lado, Juan Ramírez y Gervasio Romeo habían planteado que no conocían que había en ese lugar. Yo ahí les dije que si no sabíamos que había ahí, iba a hacer una denuncia. Ahí, Gauna accede y encontramos esa gran cantidad de mercadería acopada. Yo propuse hacer un stock, que es lo que hicimos con la presidenta, la secretaria del cuerpo y el tesorero. Esa mercadería nunca debió estar ahí, no fue informado. Una vez que presenté el informe se puso en marcha la investigación.

El consejero Gauna dijo en conferencia de prensa que usted y todos los consejeros sabían de la existencia de esa mercadería

Es falaz lo que dice porque el día que tuvimos reunión por Zoom con las autoridades provinciales él dijo que desconocía la cantidad de mercadería que había en el lugar. Él mismo se desdice porque ni él mismo conocía la cantidad. Después, el 19 de mayo se solicitó desde La Plata que hicieran un informe explicando todas las razones por las que la mercadería estaba allí, porque no quedaba claro desde cuándo estaba ya que primero dijeron que era desde diciembre y luego desde marzo. En Provincia no sabían nada porque siempre rendían el cien por ciento de ejecución y no avisaron que había un excedente. Ellos dicen que lo tenían guardado por si algún director pedía un bolsón más, pero ahí había tres mil bolsones. Ahora estamos a la espera que en los próximos días tener el resultado de la auditoría y del informe bromatológico, que si da positivo, el destino de la mercadería lo va a decidir la UGD que es un ámbito colegiado para que la mercadería vuelva adonde tiene que ir.

La mercadería encontrada en la escuela 504 Juan Ramírez | La mercadería encontrada en la escuela 504

¿Cómo puede haber un excedente tan grande de mercadería sin que nadie se de cuenta?

Entre otras cosas, las sesiones del Consejo Escolar son para que puedan rendir cuentas de ingresos y egresos, y también para acordar cómo se utiliza el dinero del presupuesto provincial. Evidentemente si los consejeros dejaron en actas y nadie informa sobre el SAE y otras cuestiones, queda claro que no se cumple el objetivo de la sesión y cómo se manejan los fondos que llegan desde provincia. No han tenido control, lo han manejado de forma muy doméstica y no han tenido la responsabilidad suficiente para manejar fondos del Estado. Esto no es de ahora, esto decanta toda la improvisación, la falta de planificación y de cuidado que tuvieron todo 2020 y en estos meses de 2021.

¿Puede haber una sanción o un cambio de política desde el gobierno provincial?

Gastón Castagneto nos aseguró que no iban a reducir los cupos, que actualmente son 7.548. No van a disminuir, eso ya se garantizó. Lo que si, van a tener mucho más control con respecto a las rendiciones del distrito ya que venían rindiendo cero subejecución. Van a tener la mirada muy agudizada porque es mucho dinero. Estamos hablando de 14 millones de pesos mensuales.

¿Cómo se decide a quién se le otorga la mercadería normalmente?

Los directores junto al equipo de orientación escolar evalúan y van completando las listas de familias que lo solicitan porque cambió su situación económica o mediante el análisis de matrículas vulnerables se los incluye en el listado para recibir bolsones. En marzo de 2020 teníamos 1.200 bolsones y ahora son 7.548. La necesidad está, existe, no es que no haga falta en Azul la entrega de este servicio. Es un tema muy sensible y hay que trabajarlo con mucha seriedad, que es lo que no se ha hecho. Esta situación que no es agradable para mi, ni para los directores, ni para nadie. Gauna dijo que eran chicanas, pero yo hubiese querido que todos esos alimentos estuviesen en manos de quienes tenían que estar. Nadie quiere este tipo de irregularidades en un distrito, es un dolor de cabeza realmente.

¿Se comunicaron con usted desde el municipio para interiorizarse del tema?

No se han comunicado ni conmigo, ni con nadie. Se han llamado a silencio y por ahí ha habido una declaración del Secretario de Gobierno por las vacunas, pero es un contragolpe y no genera la respuesta necesaria que todo el mundo está esperando. La gente no está esperando esto de la clase política que eligió por el voto popular.