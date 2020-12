Tras la renuncia de Carlos Bravo, Adriana Scalcini informó este lunes que a fin de año dejará su puesto como Directora de Atención Primaria del municipio de Azul. A través de una publicación en Facebook, la funcionaria explicó que abandona la función pública y se jubila.

"Los primeros casos detectados en Cacharí tienen todos un nexo epidemiológico", aseguró Adriana Scalcini

“Les cuento que estoy cerrando un ciclo muy importante de mi vida, mi actividad laboral. Quizás suene a cobardía pero las emociones que siento no me permiten hacerlo de otra manera y por eso elegí éste medio para agradecerles a todas las personas que me dieron la posibilidad de realizar proyectos, lograr metas, concretar sueños. Pasaron 40 años cuando comencé mi actividad laboral en el querido hospital “Dr. Angel Pintos” y mas de 20 años dedicados a la Política Pública en Salud, priorizando la Atención Primaria de la Salud y la Epidemiología como estrategias fundamentales”, escribió Scalcini, de 60 años, en las redes sociales.

“A todos, a los que hoy están sosteniendo y conociendo sus fortalezas, tengo la plena tranquilidad que seguirán trabajando con el mayor entusiasmo y responsabilidad en Atención Primaria, a quienes ya no están en actividad, a quienes nos dejaron... Gracias, muchísimas gracias!”, agregó la funcionaria que tuvo un rol clave en el desarrollo de los rastreos territoriales durante la pandemia en el partido de Azul.