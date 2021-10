Durante la segunda edición de Arroyito Informa en Canal 3 de Arroyito con la conducción de Jesica Jayo, Yessica Navarro una mujer trans contó su vida y sacó a la luz diferentes momentos que tuvo que vivir en una sociedad machista y cerrada, por tan solo querer ser lo que ella lo sentía y en busca de su identidad.

La periodista local ambientó el inicio de la charla contando que a muy corta edad sus padres se separan y ella decide ir a vivir con su abuela paterna quien termina siendo en su vida la figura de mamá, al tiempo fallece su abuela y se acerca a la casa de sus tíos, tratando de suplir la falta de Mamá y Papá, y la vida también le arrebató a sus tíos.

Yessica comentó “lo que me tocó vivir en esa época fue complicado, el tabú que existía. Hoy la mentalidad de la sociedad es mucho más amplia”. Más de lleno en la charla habló sobre los abusos que sufrió “no por sufrir abusos quiere decir que me hice lo que suele decir la sociedad, que por sufrir abusos terminé siendo esto o te terminas enfermando, porque mucha gente te trata como una persona enferma. Quiero contar esto para que quede claro, a los 4 años iba a una guardería y me gustaba jugar en la casa de las muñecas, las maestras me sacaban de ahí y yo volvía ahí y los abusos fueron entre los 5 y los años 6 y mi abuela era alcohólica y tenía sus amistades, y yo era carente de las necesidades básicas de comer y estos señores me llevaban caramelos y me hacían hacer cosas terribles”.

Ella después de un largo tiempo logró el DNI que significó reafirmar lo que ella era y sentía, algo que tenía muy claro desde muy pequeña y que lucho en su vida para imponerlo. “Yo hoy a pesar de todo lo que me pasó estoy viva, tuve 3 intentos de suicidio por cosas que me llevaron a eso. Mi papá alcohólico, cuando se enteró que era gay tuvimos una discusión muy fuerte, que hasta me pegó con un palo”.

A los 15 años decide irse de su casa y tomar su vida, una época donde realmente la pasó mal hasta el punto de no tener que comer “tenía mucha gente que me quería, me fui a trabajar a un campo, y sufrí sometimientos reiterados sexuales y logré tener un trabajo digno y agradezco a Dios por eso”. Yessica es personal de planta de la empresa Arcor desde hace casi 30 años y la firma le ha dado el presente y el futuro en su vida, lo que ella agradece “le agradezco mucho a la empresa, porque tengo ese trabajo muy digno y eso evitó que ejerciera la prostitución”.

Una de sus experiencias más crudas fue cuando tuvo un cruce con la policía “Te trataban mal, te sacaban de lugares, te hacían pasar vergüenza, y esto les va a doler pero ni me importa, porque te decían en esa época te vas a dormir, o te llevamos presa o tenés la tercera opción, esa tercera opción nunca la acepté porque no me interesó nunca porque eso me parece de cuarta”.

Yessica Navarro la mujer trans de Arroyito que contó su dura historia Luiggi Benedetto Photographer | Facebook Personal

Yessica agregó “es difícil la sociedad, me costó mucho educar, siempre tratar de caerle bien a la gente, de demostrar que soy humana pero siempre las palabritas esas que bueno, que el puto, el gay, que el trava, travesaño, los chistes siguen estando algunos. yo busqué la aceptación durante muchos años y me llevó mucha terapia ahora de grande, todo lo que acumulé lo volque en una terapia y lo superé”.

Ella obtuvo en el 2012 su identidad por medio del DNI y no modificó tanto su vida, porque como dice “yo era Yessica antes, me modificó cuando yo iba a hacer un tramite que antes que me dijeran el nombre masculino me dijeran Yessica Navarro eso si me hacia sentir diferente. Mi mensaje sería, la luché toda mi vida, tengo 47 años y es que el valor que yo he ganado, lo que he sufrido para lograrlo, no hay mejor logro que lo que uno alcanza con el esfuerzo propio no que te lo regalen, eso es lo mejor. Nunca dejes de ser lo que vos quieras ser y lucha por eso”.

Fuente: gentileza Canal 3 Arroyito / Foto: Facebook Personal.