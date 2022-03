El encuentro termino igualado 0 a 0 entre marplatenses y santiagueños, incluso un apagón que afectó al sudeste de la provincia de Buenos Aires en algún momento llegó a poner en “jaque” el partido. Datos muy importantes para los futboleros de nuestra ciudad que vieron como el “pibe de la Dulce” cumplió su sueño de llegar a la elite de este deporte en nuestro país.

Al igual que su hermano, en la actualidad jugando en el fútbol de Grecia para el Aris Salónica que dirige German Burgos, Valentín tuvo un buen debut en el equipo que dirige Martín Palermo, su hermano lo había hecho para Newell’s ante Racing; durante la pretemporada Mancini empezó a ganarse el gusto del “Titán” cuando le marcó un gol a Gimnasia Esgrima La Plata.

Valentín Mancini Aldosivi Mar del Plata Foto: Prensa Aldosivi

Valentín hizo sus primeros pasos en el fútbol vistiendo la camiseta del Club Sportivo 24 Septiembre, allí jugó casi hasta la categoría infantil donde emigró a Proyecto Crecer de San Francisco, al igual que su hermano donde luego pudo dar el salto al fútbol grande de la Argentina.

El joven deportista comentaba sobre tan importante hecho deportivo en su vida “estoy muy contento de haber podido cumplir un sueño, que es debutar en primera” además agregó “tenía muchos nervios, pero me pude tranquilizar un poco con la palabra de los compañeros, de los más grandes, de Martín que me habló antes de arrancar el partido y eso me pudo calmar un poco”

Aldosivi empató 0 a 0 con Central Córdoba de Santiago del Estero, rival directo por la permanencia, en el José María Minella y por la cuarta fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional. El partido comenzó 20 minutos demorado, debía comenzar a las 19.35 debido al apagón de luz que vivió todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires. El próximo viernes a las 21.30 visitará a Barracas Central, donde también necesitará volver a sumar.