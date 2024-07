Sportivo Belgrano ya clasificado empató en Pergamino y sigue como líder en el Federal A

La verde igualó en Pergamino sin goles frente a Douglas Haig y de esta manera sigue en lo más alto de la Zona 3. Además, lo dejó sin chances de clasificación a su rival. Sportivo quedará libre la próxima fecha y se jugará el primer puesto del grupo en la última jornada cuando reciba en como local a Defensores de Belgrano.

Sportivo Belgrano San Francisco Foto: Prensa Douglas Haig

La “verde” sigue sin perder, sumó su séptimo encuentro cosechando puntos y permanece en la cima de la Zona 3 tras empatar 0 a 0 con Douglas Haig como visitante. No fue un partido vistoso pero la nota quedó en que el “fogonero” deberá jugar la reválida y quedó afuera de la fase campeonato.

La fecha 16 dejó además otro empate sin goles entre Independiente de Chivilcoy ante Defensores de Belgrano en Villa Ramallo. El triunfo de Gimnasia de Entre Ríos por 1 a 0 con gol de Germanier ante Sportivo Las Parejas. Mientras que el El Linqueño perdió 2-0 con 9 de Julio de Rafaela que llegó al gol por Bianciotti y Alfano.

Sportivo Belgrano San Francisco Foto: Prensa Douglas Haig

La clasificación tiene a la Verde con 28 puntos al igual Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, 9 de Julio 22, El Linqueño 22, Sportivo Las Parejas 20, Independiente 18, Douglas Haig 15, Gimnasia de Concepción del Uruguay 10 y DEPRO 9. La fecha 17 tiene programados para el próximo domingo DEPRO vs El Linqueño, 9 de Julio vs Gimnasia (CdU), Sportivo Las Parejas vs Independiente (CH), Defensores de Belgrano vs Douglas Haig.