Sportivo Belgrano fue derrotado por Central Norte de Salta en el “Boero” 2 a 0 en un partido donde los dirigidos por Bruno Martelotto merecieron mejor suerte. El domingo enfrentará como visitante a Chaco For Ever. Fue la quinta caída consecutiva en el Boero, y en barrio Alberione el clima es sumamente tenso. No hubo conferencia y los ánimos terminaron muy caldeados.

Sportivo Belgrano de San Francisco Prensa Central Norte

El juego fue valido por la fecha 20 de la Zona Norte del Toreno Federal A, había sido reprogramado del domingo debido al paro de trasporte de larga distancia y se jugó desde las 16. Germán Lesman de panal y Fabio Giménez ya en el cierre del partido le dieron el triunfo a los salteños.

Con este resultado el equipo de la ciudad del este cordobés se ubica en el puesto 13 de la tabla de posiciones a cinco unidades de los que ingresarían al reducido por el ascenso. El próximo domingo tendrá Sportivo un partico clave en el Chaco que de perderlo lo alojería bastante del objetivo de la clasificación.