Por la sexta fecha de la Zona Norte del Torneo Federal A, en el estadio “Oscar C. Boero”, Sportivo Belgrano igualó 1 a 1 con Chaco For Ever y quedó segundo en la clasificación con 10 puntos junto a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y a cuatro puntos del líder, Racing de Nueva Italia, equipo al que enfrenta en la próxima fecha.

A solo 50 segundos, Lucas Jofré se anticipó tras un centro desde la izquierda y salió festejando ante el asombro de todo Sportivo Belgrano. El local fue a buscar el empate y dominó el juago en el primer tiempo más allá de estar en desventaja en el marcador. La igualdad legó al cierre de la primera mitad luego de falta dentro del área sobre Prudencio que el juez del partido Nahuel Viñas no dejó pasar para que Juan Pablo Francia de penal con un remate cruzado estableciera la paridad en el marcador.

En el complemento los dos equipos intentaron proponer, nadie se metió atrás y el mediocampo prácticamente no tuvo control. Se hizo de ida y vuelta, con opciones claras en ambos conjuntos. Fue un empate que en definitiva no les sirve a ninguno de los dos aunque falta mucho para la definición, siempre es importante con los tres puntos de local.