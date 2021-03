Debido a los reiterados accidentes viales que se han producido sobre Ruta 3 en el ingreso a la localidad de Villa Concepción del Tío, es que un grupo de vecinos realiza por medio de Change.org una invitación para que firmes y sea enviada la petición para que el Gobierno de la Provincia de Córdoba realice una adecuación de la ruta 3 en el ingreso.

Mario Cotella uno de los vecinos comentó a Via Arroyito “esta petición es realizada por vecinos de la localidad de Villa Concepción del Tío para que los organismos competentes realicen una adecuación del ingreso y tramo de la ruta 3 que pasa por el ejido municipal para evitar la ocurrencia de siniestros viales”.

Respecto a esos hechos agregaba “ya venimos con esta problemática añeja y deseamos una respuesta favorable de parte de la Dirección Provincial de Vialidad, es una obra vial que hace años ya debería estar realizada. Un acceso con espera, una calzada más ancha, señalización correspondiente y buena iluminación es lo que necesitamos todos los habitantes”.

En el texto de presentación los vecinos agregan “Todos los meses tenemos la triste noticia de la ocurrencia de siniestros viales, apenas nos llega la información automáticamente nos preguntamos ¿Quien será? Cuando es alguien no conocido no le damos relevancia pero cuando sea algún familiar nuestro que vamos a decir, pensar o hacer? La verdad que ya no se podría hacer mucho después de ocurrido el evento, lo que debemos hacer es anticiparnos a que vuelva a suceder y que nadie pierda la vida por algo que si tiene solución”.

Podes firmar la petición aquí.