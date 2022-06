Cada vez se vuelve más interesante cruzarme con mi amigo Juan, lo que comenzó como un saludo en una ocasión normal, terminó siendo el encuentro que muchas veces necesitas tener. A pesar de que somos de pocas palabras y de pocas visitas, vamos sabiendo algunas cosas uno del otro.

Juan me dijo... “¿qué te parecieron mis historias?”, le dije “cada una es especial, cada una tiene su particularidad, pero me gustan”, y amablemente me respondió “me alegro” ese “me alegro” que hace que sientas que es sincero. Ahí me contó la historia de amor, de Chulo y Delicia.

“Durante la semana anterior al sábado 14 de febrero, Día de los Enamorados, trate de imaginar cómo hacer que mi pasión por la fotografía demostrara el verdadero amor. Fui manejando distintas opciones, fotografiar una rosa, un paisaje, un atardecer y quizás en ella escribir una linda frase, cuando de pronto y por consejo de un amigo surgió la idea de retractar un matrimonio mayor. Como el dicho lo dice, hasta con el Cura hablé, para tener referencias del matrimonio al cual estaba buscando para dicha tarea. Demás esta decir que también manifesté mi idea con miembros del Fotoclub Arroyito”.

“Fue así que el viernes por la mañana me encontré golpeando la puerta de un matrimonio al cual no conocía ni ellos a mí, después del saludo amable de la señora y previa presentación mía, les comenté cual era la idea. Allí pactamos la hora 18 de esa misma tarde para tomar unas fotografías, una vez concretada la cita invité a algunos amigos fotógrafos para que me acompañaran para que me ayudaran en dicha tarea, recalcando siempre que fuéramos puntuales”.

“A la hora pactada nos reunimos en casa del matrimonio Luis Arias y yo, fue así como conocimos a Don Chulo Ludueña y Doña Delicia su esposa, que tan amablemente nos recibieron. Entre charla y charla nos fueron contando como se conocieron y formaron su familia, y quienes eran los miembros de ella, resaltando siempre en su historia el respeto por el otro, la gran fe en Dios y el amor incondicional del uno por el otro. En tiempos donde la palabra Amor es usada cotidianamente y muy a menudo, donde se juramenta amor para toda la vida, encontrar una pareja que lleva 56 años de casados que se dispensan entre ellos la más dulce demostración de amor a cada segundo, es un bálsamo a la vida”.

Estaba hipnotizado... y Juan continuaba “la charla continuó con Don Chulo contándonos su amor por la guitarra, entonces trajo su atril con partituras y letras y juntos con Doña Delicia entonaron algunas canciones entre ellas “Eterno amor”, mientras la entonaban ella paso su brazo por su cuello y tiernamente lo abrazo. Fue ese el momento que descubrí que allí estaba la imagen a retractar. EL VERDADERO AMOR”.

Escrito y fotos: Juan Osvaldo Ávila.