En cada parte policial, y se incrementa el fin de semana, los hechos de violencia de genero son alarmantes, agresiones de parejas y ex parejas, ordenes de restricciones que no se cumplen, hechos parecidos y a la vez diferentes que no debemos naturalizar.

El día sábado 4 alrededor de las 14:45 hs. los efectivos de la Dependencia Policial de Arroyito toman conocimiento que en un domicilio de calle José Hernández al 500 un hombre estaría agrediendo a una femenina.

Personal se constituyo en el lugar donde entrevistaron a una mujer de 27 años quien manifestó que momentos antes su pareja la habría agredido físicamente, procediendo a la aprehensión del joven de 22 años, con domicilio en Arroyito quien comenzó a amenazar verbalmente al personal actuante. Se lo detiene y se lo traslada a sede policial donde queda alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Arroyito P.S.A Lesiones Leves, Amenazas Calificadas.