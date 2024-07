Los Hurones celebraron sus 37 años de Rugby en la Ciudad de Arroyito

El pasado viernes fue una noche de recuerdos, reencuentro y sobre todo del Rugby de Arroyito; es que Los Hurones son parte de la historia del deporte de la ciudad ya que no solo son el primer equipo de esta ciudad en practicar este deporte, si no que hasta el momento son el único. Es verdad en 1987 cundo todo comenzó no había demandas instituciones, en este caso el Cultural que desarrollaba esta disciplina deportiva.

Los Hurones rugby festejo por 37 años Arroyito Foto: Prensa Los Hurones

Los Hurones rugby festejo por 37 años Arroyito Foto: Prensa Los Hurones

La noche estuvo llena de entregas de reconocimientos, no solo por los logros deportivos, sino también por los valiosos aportes realizados desde diversos ámbitos, tanto económicos como en mano de obra desinteresada. En el último tiempo la subcomisión de rugby invirtió en el predio más de 2 millones de pesos para reformar, modernizar y adecuar la infraestructura a los tiempos que corren.

Un dato curioso que fue relatado en la noche del aniversario por el primer entrenador de Los Hurones, Juan Rubén “El Gordo” Audicio, es sobre el origen del nombre del equipo. Este nombre nació de la necesidad de definir la identidad de un grupo de chicos que se acercaron a pedirle que los entrenara en este deporte. Empezaron sus entrenamientos al frente de la escuela Dr. Dalmacio Vélez Sársfield, bajo un eucalipto donde se reunían y conocieron su primera pelota de rugby. Fue allí donde forjaron los principios básicos del rugby.

Los Hurones rugby festejo por 37 años Arroyito Foto: Prensa Los Hurones

Los Hurones rugby festejo por 37 años Arroyito Foto: Prensa Los Hurones

El nombre “Hurones” surgió cuando, después de encaminadas las prácticas, necesitaban una denominación de grupo. Un día, debajo de ese árbol que fue testigo de cada reunión, estaban pensando nombres y Mauricio “Kirka” Mazucchino sugirió: “¿Por qué no nos llamamos Los Hurones?”. Esta propuesta fue aceptada por todos, consolidando así el nombre del equipo.

Dar nombres significaría una injusticia para quienes estuvieron cerca de Los Hurones durante tantos años, algunos son históricos, no hace falta mencionarlos. El equipo de Rugby de Arroyito tuvo momentos buenos, cerca incluso de llegar a la Elite del de este deporte en Córdoba, momentos malos, incluso una parte de unos largos años donde no se practicó el deporte; pero si hay algo que es siempre los ha destacado, el sentido de pertenencia a su camiseta.