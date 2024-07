Leandro Bolmaro fue distinguido por el Circulo de Periodistas Deportivos de Las Varillas

Leandro Bolmaro fue homenajeado por la prensa deportiva en su ciudad, luego de una nueva temporada que lo destacó en el plano internacional, esta vez al conságrese en la Bundesliga Alemana de Básquet (BBL) representado al Bayer Múnich y además jugando con el equipo bávaro en la Euroliga. Bolmaro ya tienen nuevo club para lo que vendrá en su futuro deportivo el Olimpia Milano.

El Circulo de Periodistas Varillense “Dante Panzeri” distinguió y reconoció a Leandro “Cebolla” Bolmaro, quien se consagró Campeón en la Liga alemana de Básquet con el Bayern Múnich. Leandro jugará la próxima temporada en Milán. “En nombre del Círculo muchas gracias y deseándote lo mejor” y firman el comunicado José Mana, presidente junto a Rubén Bonis como secretario, así lo informa el parte de prensa de dicho evento.

Leandro firmó con los alemanes el 19 de julio de 2023. El 18 de febrero de 2024, ganó con el Bayern de Múnich la Copa de baloncesto de Alemania 2024 como también la Liga local, en cuanto al Euroliga si bien tuvo buenas actuaciones no alcanzó para que su equipo acceda a los playoffs.

Bolmaro no estará presente en concentración en Europa de la Selección Argentina que se realizaba Alicante. Fue lógicamente y debido a la Transferencia del Bayern Múnich para llegar al Olimpia Milano. El comunicado oficial confirmó que el jugador no estará presente por motivos personales debido al cambio de equipo, el motivo de la decisión de no estar presente.