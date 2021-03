Por medio de su cuenta de Instagram lidiamartinezconcejala la Concejala Lidia Martínez integrante del bloque de la UCR en el Concejo Deliberante, utilizó este medio para responder a las preguntas que le acercaron sus seguidores y respondió a aquellos que la habían criticado por los mismos medios.

En el video que grabó Martínez introduce el tema remarcando que fueron algunos los que le consultaron y otros lo hicieron por las redes sociales con términos subidos de tono “yo me voy a dirigir a aquellos a quienes siempre sentí cerca, aquellas personas que me han acompañado que confiaron en mi, y a aquellos que todavía no he podido visitar”.

Para centrar la historia, Lidia Martínez era candidata a las internas de la UCR en Arroyito por la línea de Mestre, pero luego de algunas reuniones decidió formar parte de la lista que encabezaba Daniel Lafarina y que perdió frente a la del actual intendente Gustavo Benedetti, pero finalmente le otorgó una banca a Lidia Martinez dentro del Concejo Deliberante. En ese momento, Martínez no fue bien vista por sus seguidores debido a esa alianza con el Craverismo, a lo que sus partidarios consideraban que no debía haber acuerdo con nadie.

Días atrás, se realizaron las internas de la UCR en la provincia donde logró la victoria Marcos Carasso que asumirá el próximo fin de semana como nuevo titular de la Unión Cívica Radical de Córdoba (UCR). En Arroyito, Lidia Martínez formó parte de la lista que llevaba a Daniela Mendoza como titular, logrando la presidencia de la UCR en Arroyito, y donde los integrantes responden a la línea del actual intendente Gustavo Benedetti, algo que definitivamente volcó la ira de sus seguidores en las redes sociales, ya que su actitud molestó sobre todo aquellos que seguían a la Concejala en los comienzos de las internas de la UCR Arroyito.

Martínez comentó en su video “todas las personas que participaron de las internas son afiliadas al radicalismo, que ninguna de esas personas fue suspendida ni expulsada del partido”. “Nos guste o nos guste chillemos o pataleemos, digamos lo que digamos el partido siempre mantuvo las puertas abiertas y una idea de incluirlos a todos y que estemos todos dentro del partido”.

“Yo soy referentes del Mestrismo desde hace varios años, el núcleo de Mestre esta dentro de la alianza de Convergencia a nivel provincial, por lo tanto en Arroyito también debía estarlo. Quiero dejar en claro que desde el año 2015, he tomado la decisión de caminar solita en la política.

La foto a la que hace referencia Martínez es donde aparece junto al intendente Gustavo Benedetti cuando se conoció la victoria de Mendoza en Arroyito, cabe recordar que Martínez ocupó cargos dentro del gobierno de Arroyito tanto en la primera gestión de Gustavo Benedetti como en la primera gestión del ex intendente Mauricio Cravero.

Continuaba Martínez en su video “dentro de la lista de Convergencia pude lograr con un acuerdo, con otros núcleos, que 5 personas de mi confianza integraran esta lista, nos sentamos con Daniela Mendoza y con otros referentes de otros grupos Gloria Brizuela y con otra gente a armar la lista y se me respetó a 5 personas de mi núcleo interno”. La Concejala no aclaró quienes son de su confianza pero en la lista que integró aparece su esposo Pablo Ferace como Vicepresidente 2º hoy del partido luego del triunfo.

En el cierre agregó “No hay mucho mas que eso, yo soy concejal del bloque radical en un Gobierno que encabeza un radical pero que ha dejado el partido para esa elección, he manifestado mi posición publica respecto a esto, pero no da este video para hacerlo”.