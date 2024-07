Julián Vignolo anotó su primer gol en Racing de Córdoba en el triunfo ante Agropecuario por 4 a 2

Julián Vignolo anotó su primer gol en Racing de Nueva Italia. Fue en el triunfo de su equipo por 4-2 sobre Agropecuario de Carlos Casares. Por la fecha 21 de la Primera Nacional, el elenco que comanda Juan Carlos Olave de puso en ventaja por medio de Bruno Nasta a los 5 minutos del primer tiempo. Cuatro minutos después, Julián Marcioni estableció el empate transitorio. Y a los 39 minutos, Alejandro Melo ponía en ventaja a Agropecuario, que se fue al entretiempo con el marcador a su favor por 2-1. Juan Cruz Arguello de El Tío fue titular en el equipo de Nueva Italia.

A los 13 minutos del segundo tiempo, José Méndez niveló las acciones. Olave decidió arriesgar para buscar el triunfo, planteo que le terminó dando resultados. Cuando faltaban seis minutos para finalizar el tiempo regular, apareció nuevamente Méndez para dar vuelta el partido. Y en el segundo minuto de descuento, Julián Vignolo decretó el 4-2 definitivo.

Con este triunfo, Racing lo superó a Agropecuario en la zona A. La Academia quedó en el 12° puesto con 26 puntos, mientras que el Sojero tiene 24 unidades y se ubica una posición por debajo. El equipo de Olave quedó, momentáneamente, a un punto de la zona de clasificación al reducido. El próximo compromiso de Racing será ante All Boys, en condición de local.

Además Julián Mavilla fue titular en la victoria de Temperley por 1-0 sobre Brown de Adrogué, Ignacio Abraham jugó todo el partido en Estudiantes de Río Cuarto que le ganó 2-1 al CADU, Jonathan Dellarossa estuvo entre los 11 de Chaco For Ever que perdió con Gimnasia de Mendoza 1-0 y Augusto Picco no vio acción en la derrota de Patronato.