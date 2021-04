El equipo de “Nacho” sumó su primer punto en condición de local por la Zona Norte del Torneo Federal A, grupo que comparte con Sportivo Belgrano de San Francisco que empato 2 a 2 con Defensores de Belgrano. Abraham tuvo un buen partido. En la próxima fecha a Chaco For Ever uno de los punteros del grupo.

Juventud Unida y Central Norte igualaron 3 a 3 en partido válido por la segunda fecha del Federal A, los goles fueron convertidos por Brian Parada y dos de Francisco Pereyra para el “decano”, Fabricio Reyes y dos de Diego Magno para el “cuervo”. El equipo de Gualeguaychú se sintió perjudicado por arbitraje de Jonathan Correa.

El partido fue intenso en donde los dos mostraron aciertos y errores, pero dejando un buen espectáculo para los pocos dirigentes que estuvieron en el partido. Desde el equipo local se quejaron del arbitraje del cordobés Jonathan Correa debido a que marcó dos penales inexistentes en favor de Central Norte de Salta, uno atajado por César Horst y el segundo convertido por Diego Magno.

No pudo ganar el “Juve”; equipo de Nacho Abraham, pero al menos pudo sumar un punto en su debut como local. Ahora deberá viajar al norte para enfrentar a Chaco For Ever uno de los punteros del grupo.