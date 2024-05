Hockey: el Cultural y el San Miguel tuvieron competencia en la Federación de Oeste Santafesino

La continuidad del certamen que agrupa a las dos instituciones que representan a la ciudad de Arroyito siguió con su calendario oficial para este 2024 este fin de semana, donde el Deportivo y Cultural Arroyito y el San Miguel fueron visitantes.

Hockey femenino Deportivo y Cultural Arroyito Foto: Prensa Hockey

La verde jugó ante Almafuerte de Santa Fe, en Sub 12 triunfo de la verde por 1-0. En Sub 14 también ganaron las de Arroyito por 1-0. En Sub 16 fue empate 3-3 y por penales ganó el Cultural 2-1. En reserva triunfo para el Deportivo 1-0 y en Primera el Cultural Arroyito perdió por 2-1.

San Miguel jugó ante Sportivo Belgrano y Charabones en San Francisco. En Primera las de Arroyito ganaron 4-0 con goles de Ludmila Pavón x 2 Meliana Naretto y Alma Gamboggi. En Reserva ante Charabones fue empate 1 a 1 con gol de Renata Segovia para el “sanmi”.

Hockey femenino Centro Vecinal San Miguel Foto: Prensa Hockey

En Sub 16 también empate, pero 2 a 2 con goles Ludmila Pavón. En Sub 14 también victoria por 2-0 por los tantos de Tatiana Luque y Bianca Sorzini. Las dos categorías enfrentaron a Charabones en Sub 12 mismo resultado, mismo rival favorable para el San Miguel con goles de Mara Dona Reano y Giuliana Molina.