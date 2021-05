El intendente de Arroyito Gustavo Benedetti dialogó con Canal 3 sobre la situación de nuestra ciudad ante el DNU y de posibles nuevas medidas que se implementarán. El primer mandatario dejó en claro que “hay una normativa que hay que cumplir”.

Benedetti agregó “desde el primer día, la intención siempre fue trabajar, mantener la fuente laboral, donde el Centro Comercial fue muy importante. El Decreto Nacional es imposible de no aceptar y el reclamo de los vecinos también es claro, y no es solamente en Arroyito, yo también apoyo que el comercio no contagia”.

“Tenemos que tomar conciencia los habitantes de Arroyito que es lo importante, hay 50 familias donde me incluyo donde hemos perdido a un ser querido que falleció por Covid, no podemos poner de ninguna manera lo económico por sobre la vida o la salud.

Continúa el intendente “hemos dispuesto nosotros medidas excepcionales, que han sido acordadas y para nuestra ciudad, tenemos un corrimiento del horario, en lugar de las 6 a las 18 hs. las 12 horas que exige el Gobierno, nosotros haremos de 8 a 20 hs. para los esenciales y para los no esenciales con la posibilidad de trabajar a puerta cerrada, de entrega en puerta o por delivery que se extiende hasta las 23 hs. Aspiramos a que todos puedan vender con las diferentes tipologías, los albañiles que están en obras que no tienen habitantes lo harán como estaba dispuesto cuando se abrió y los corralones trabajaran a puertas cerradas y harán la entrega con delivery”.