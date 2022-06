La campaña arrancó con un 0 a 0 en el debut, luego fue empate 2 a 2 ante el combinado de la Federación Chaqueña lo que les permitió calificarse a los cuartos de final del certamen donde cayeron derrotadas por Litoral, uno de los equipos más fuertes por 1 a 0. En el partido donde se diputó el séptimo puesto la Santa Fe venció al equipo de las chicas de nuestra ciudad por 4-0.

Las representantes de Arroyito fueron Renata Segovia, Paulina González, Priscila Luna, Ludmila Pavón Juanita Díaz y Emma Marconett acompañadas por el entrenador de la institución del San Miguel, Mayco Gómez siendo parte del cuerpo técnico de uno de los dos equipos que presento la Federación del Oeste Santafesino de Hockey (FOSH).

Hockey San Miguel Seleccion FOSH Sub 14 Foto: Prensa FOSH

Ludmila Pavón fue elegida mejor jugadora del equipo de la FOSH; una de las grandes apariciones del hockey del San Miguel que se inició en el seleccionado Sub- 12 siendo jugadora destacada con 11 años y sub campeona con dicha categoría. Luego saltó al combinado Sub -16 donde fue capitana y fue una de las jugadoras destacadas por su gran nivel siendo la más chica del plantel en ese torneo jugado hace un mes atrás.

Hockey San Miguel Seleccionado FOSH Foto: Prensa FOSH

En este torneo le bastaron 3 partidos y medio para ser elegida por sus compañeras como la mejor jugadora y luego un esguince no le permitió jugar el domingo donde el equipo sintió su ausencia ante Santa Fe. La deportista de “la dulce” fue aplaudida en cada encuentro por el público por su gran nivel técnico.