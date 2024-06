Goles de Julián Mavilla, Jonathan Dellarossa y Nacho Abraham en la Primera Nacional

Los dirigidos por Walter Perazzo disputaron su partido y golearon a Deportivo Morón por 3-0 por la fecha 19 del torneo “Carlos Timoteo Griguol” de Primera Nacional Argentina con un golazo y un gran partido del nativo de Arroyito, Julián Mavilla. Los goles para el local los anotaron Marcos Arturia a los 34′ del 1T, el de Arroyito Julián Mavilla a los 42′ 2T y Gastón González a los 45′ 2T, en contra. Temperley recibirá a Quilmes en la próxima jornada en el encuentro interzonal por la fecha 20.

Julián Mavilla Temperley Foto: Prensa Temperley

Jonathan Dellarossa a los 91 minutos de partido le dio al empate a Chaco For Ever ante Mitre de Santiago del Estero. El futbolista de El Tío fue titular en el negro. Chaco For Ever y Mitre empataron 1-1 en el estadio Juan Alberto García en un partido de la jornada 19 de la Primera Nacional. Para Mitre el gol fue marcado por Favio Cabral a los 65 minutos de juego. El equipo chaqueño esta en el puesto 16 de la Zona B de la segunda división del futbol argentino. En la próxima fecha, Chaco For Ever se medirá con Club Gimnasia y Tiro en Salta.

Jonathan Dellarossa Chaco for Ever Foto: Prensa Chaco for Ever

Nacho Abraham hizo un golazo para Estudiantes de Río Cuarto en Rafaela ante Atlético por la fecha 19 de la Zona B. Estudiantes se impuso por 1 a 0 ante Atlético Rafaela en Primera Nacional. Con este resultado, los celestes alcanzan los 30 puntos en la Zona B y se mantienen entre los ocho equipos clasificados al Reducido por el segundo ascenso. Ahora descansan una semana hasta retomar la competencia.

Julián Vignolo y Juan Cruz Arguello fueron titulares en el empate sin goles entre Racing de Córdoba y San Martín de San Juan que lleva 12 partidos sin perder. Además Matías Borgogno de San Francisco, el arquero de San Martín (SJ) tuvo un gran rendimiento. Por la próxima fecha, La Academia recibirá a G. Brown (Madryn).

Julián Vignolo en Racing de Córdoba Foto: Facebook Personal

Augusto Picco fue titular Patronato ante Guillermo Brown de Puerto Madryn. Empataron 0-0. El de Arroyito salió en la segunda mitad del partido. En la próxima fecha, Patronato se medirá con Agropecuario. El patrón suma 18 puntos. La segunda división del fútbol nacional tendrá un pararte de una semana y luego con la disputa del torneo.