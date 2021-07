El médico Gerardo Galimbertti titular de la Clínica Regional Arroyito dialogó con Arroyito Informa en Canal 3 sobre la experiencia de haber pasado el estado Covid 19 con comorbilidades y de estar vacunado con dos dosis por ser personal de la salud.

Galimbertti comentó “recuperado después de haber pasado unos días feos, feos, y afortunadamente habiendo tenido dos dosis de la vacuna gracias a Dios, sino uno tiene que pensar podría haber sido peor”. Agregó “esto debe ser para todos, gente vacunen con las dos dosis, sigan vacunando, la gente que esta acá en el vacunatorio hace un esfuerzo magnifico en colocar vacunas, saquemos ese mito, hay que vacunarse”.

Luego de pasar la enfermedad de manera complicada, el medico agrega “cuidémonos y cuidemos al resto, yo siempre he dicho, el Covid no tiene horario de salida nocturnos, no es bolichero, no es juntero, el covid esta durante todo el día, tratemos de respetar tanto en el día como en la noche, todas las medidas sanitarias”.

“El covid vino para quedarse, no se va a ir, tenemos un tiempo largo todavía de convivir con este virus, entonces tomemos acciones simples y rápidas. Cuando uno tiene dolor de garganta o fiebre vaya a la consulta, porque hoy estamos conviviendo con la gripe, con el covid, con las enfermedades respiratorias”.

Por otro lado destacó otra realidad “la gente esta cansada de todo esto, es una realidad, los testeos masivos son buenos pero a lo mejor la gente ya no quiere ir a los testeos, no por miedo, sino porque no quiere realmente, no obstante se siguen viendo casos de covid. Esto de aplanar o no la curva, es hablar con un poco de ciencia y conciencia, porque una cosa es aplanar y otra es cortar la curva, es totalmente distinto. Que nosotros tengamos menos casos diarios no significa que hemos terminado de aplanar la curva, eso hay que tenerlo en claro. Tenemos un caso contagiado pero no tenemos testeos en los contactos estrechos y por eso no tenemos una idea clara y certera de cuantos contagiados hay”.