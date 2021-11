En la jornada del lunes 22 desde las 19:30 hs. la cantante de Arroyito Flavia Hattemer presenta mediante la plataforma Youtube su nuevo trabajo que lleva el nombre de “Duetos 2021″ donde junto a varios amigos, la oriunda de Tránsito entrega un nuevo proyecto.

Vía Arroyito dialogó con Flavia y comentaba “surge en el ámbito familiar luego de haber vivido todo este tiempo de pandemia, el mensaje era trasladarlo a la música y a través de ella, compartirla y vivirla con otro y no en soledad, una oportunidad justa de hacer algo que acabamos de terminar y que presentamos mañana”.

“Ha sido un experiencia hermosa que la verdad nunca la había imaginado posible, y realmente es cuestión de proponérselo y darle curso a los sueños y eso es lo que ocurrió con el apoyo de muchísima gente, la predisposición de todos estos cantantes que ante mi propuesta dijeron si y vinieron al estudio de Santi con alegría y entusiasmo”.

Duetos 2021 tiene la producción de SG Producciones en la parte de grabaciones de audio y video, en lo que respecta a imagen y redes sociales Martiniano Gallará, la participación en la producción de Micaela Micleg.

Participan del trabajo grandes amigos de Flavia que son grandes artistas Carlos Bazán Ex Trio San Javier, Matías Mendoza de Cuento Viejo, Alfredo Rojas, Lalo Albarracín, Daniel Sánchez, Carlos Carrizo, Orlando Carbajales, Nelson Laredo, Gato Ártico y el Indio Rojas.

Continúa Flavia “mirando hacia atrás me doy cuenta que ha sido un gran privilegio poder grabar con cada uno de ellos que lo siento como un regalo de la vida, esto no habría sido posible sin el apoyo de mi familia, de ellos, me llena de emoción y gratitud. Quiero agradecerle a cada uno de los artistas que me acompañaron, por la predisposición y la amistad que han tenido”.

Flavia Hattemer Duetos 2021 Arroyito

Flavia Hattemer Duetos 2021 Arroyito

Flavia Hattemer Duetos 2021 Arroyito