Como si fuera un sueño, pero que se le hará realidad, el Youtuber fanático del futbol numero 1 de Arroyito viajará a Qatar para visitar las instalaciones del mundial 2022. Esto se dará junto a 45 fanáticos del fútbol de todo el mundo.

Franco Bonetto, conocido en el ambiente del balonpie por sus reacciones a los partidos de su amado River Plate, fue seleccionado por el Comité Supremo para la Organización y Legado de Qatar 2022 que trabaja junto a la FIFA, entre 200 fanáticos para viajar a conocer las instalaciones.

Le comentaba a La Coope Arroyito “El comité eligió a los fan líder. Somos aproximadamente 45 personas de todo el mundo representando a los distintos continentes y países. De Argentina partimos dos personas que nos uniremos a algún que otro argentino pasando por Europa”.

Esto sin dudas genera una expectativa de Franco de viajar a ver el Mundial 2022 “Lo de ir al mundial todavía no lo sé lo único que tengo confirmado es este viaje en donde estaremos mostrando un poco las costumbres y cómo se está preparando Qatar para recibir a la copa del mundo prácticamente a un año de que se realice. Si yo voy a viajar o no al mundial el año que viene, no lo sé, ojalá se dé la oportunidad para poder ir a alentar a la Argentina cuando esté el mundial. Si no se da, alentaré desde el búnker de Frankucho como lo he hecho siempre”.

“Mis expectativas con la selección de Scaloni para el mundial son altas, creo que ha encontrado un equipo que es lo más difícil de poder llevar a cabo. Puedes tener muchos jugadores con grandes renombres y no poder armar un equipo. Scaloni ha mostrado una chapa importante para poder competir con cualquier selección del mundo, después veremos si estamos a nivel de selecciones como Francia. Creo que tanto yo como cualquier hincha argentino se ha ilusionado mucho con la Scaloneta. Ojalá se de y Messi pueda traernos la copa del mundo”.

Fuente: La Coope Arroyito.