El Tala y Tiro Federal de Morteros accedieron a la Liga Provincial A y Sociedad Sportiva Devoto jugará la Liga B

Al cierre de la primera etapa de competencia de la Liga Cordobesa de Básquet se definían que equipos jugarán la Liga A y la Liga B. Puntalmente en la Región 1, y la sexta fecha dejó la clasificación de los de Morteros y San Francisco a la Liga A mientras que los de Devoto jugaran en la Liga B desde el fin de semana que viene.

El Tala Liga Provincial Foto: Prensa Liga Provincial

El Tala logró la victoria que necesitaba ante a Unión de San Guillermo en la última fecha en el Estadio Antonio Cena por un inconveniente en el club local por 59 a 58 mientras que en el mismo grupo Sociedad Sportiva Devoto no pudo como local con Tiro Federal de Morteros y perdió 64 a 82 con la Blanca que avanzó de ronda.

Sociedad Devoto Liga Provincial Foto: Prensa Liga Provincial

Justamente el Albo de la ciudad del este cordobés y Tiro Federal compartirán la Zona C junto a Poeta Lugones de Córdoba y el Atlético Bell de Bell Ville. En la primera jornada los Morteros van ante el equipo de la ciudad Capital y El Tala será visitante de en Bell Ville. Sociedad Sportiva integrará la Zona B junto a Acción Juvenil de General Deheza y Alberdi de Río Cuarto.

En esta instancia el formato es todos contra todos a dos ruedas, clasificando a Play Off los primeros y segundos de cada zona, más los dos mejores terceros. Se jugará el 21 y 28 de julio de 2024 y 04, 11, 18 y 25 de agosto de 2024.

Los equipos que obtienen la clasificación para la siguiente instancia se ordenarán nuevamente por mérito deportivo, del 1º al 5º lo ocuparan los ganadores de cada zona, del 6º al 10º los que queden segundos es sus zonas y los dos mejores terceros ocuparán el 11º y 12º lugar. Los Play Off son al mejor de tres juegos. Los ganadores clasifican al Pre federal 2024: 1º vs 12º, 2º vs 11º, 3º vs 10º, 4º vs 9º, 5º vs 8º y 6º vs 7º y se disputarán 01, 06 y 08 de septiembre de 2024.

Luego habrá Play In por orden de mérito los dos mejores pasan directo a Semifinales, los restantes juegan esta instancia a un solo juego en cancha del mejor posicionado: 3º vs 6º y 4º vs 5º el 15 de septiembre de 2024. Luego llegara las semifinales y la final.

La Liga B tienen el mismo formato, pero una sola plaza a la Liga Federal y tampoco completa por la cantidad de equipos participantes un Play In. Las Semifinales y las Finales se jugarán entre 01 de Septiembre y el 22 del mismo mes.