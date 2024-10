El atleta de Arroyito Diego Bergese correrá la Maratón de Chicago

La competencia que contará con la presencia de un deportista de Arroyito se realizará el 13 de octubre. Vigente desde el año 1977, ha sido galardonada con la Placa del Patrimonio Mundial del Atletismo en la categoría de Competición. Para este 2024 contará con la presencia de campeones y estrellas élite, corredores de todo el mundo se preparan para competir en una de las carreras más importantes del planeta.

Entre los nombres destacados figura el de Sutume Kebede, de Etiopía, que es la maratonista más rápida en el grupo élite femenino y cuya final en el Maratón de Tokio 2024 la convirtió en la octava más rápida de todos los tiempos. En el lado masculino, Amos Kipruto, de Kenia, destaca en el grupo élite con un tiempo de 2:03:13 conseguido en el Maratón de Tokio 2022. De acuerdo con un comunicado divulgado por el maratón, Kipruto tiene la vista puesta en Chicago tras haber llegado al podio en tres Marathon Majors.

Diego Bergese maratón Arroyito

El atleta de Arroyito, Diego Bergese estará presente con el objetivo no solo de concretar la competencia sino también de bajar el registro de 3 horas para completar el recorrido. La de Chicago junto a las de Boston, Nueva York, Londres, Berlín y Tokio, se las conoce como las Six Majors (World Marathon Majors). En varias oportunidades y sobre todo en la New York, varios deportistas de nuestra ciudad han sido parte en algún momento.