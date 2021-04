El músico de Arroyito David Ludueña, quien adoptó el nombre artístico de “Dave Rock, lanzó el domingo 25 de abril su primer sencillo que incluye un video de su tema “All I need”. En dialogo con Vía Arroyito, Dave nos comentó sobre sus inicios, su carrera y su futuro.

Todo comienza cuando Dave tenía 15 años “le pedí prestada una batería a un tío Aníbal Almada, que tenía en desuso y me puse a intentar hacer algunos ritmos, tocaba la batería y tarareaba las letras que había escrito”. “Pensando ya mas en serio, decidí tomar clases de piano con el profesor Daniel Juárez, mi hermano Javier se agregó tomando clases de bajo, con quien escuchábamos Duran Duran, U2, INXS, entre otros ”. En ese momento con la idea de formar una banda comenta “les propusimos al baterista Marcelo “Mache” Ceballos y al guitarrista y cantante Pablo Fernández unirse y dieron el sí, a esa banda la llamamos RIO”.

Luego de varios años Javier deja la banda, y David se encarga de tocar el bajo “convocamos a los hermanos Fabián y Ariel Rosini, que tomaron el lugar de tecladista y saxofonista y armamos SEXTO RIO”. Un tiempo después David deja la banda por tema de tiempos de estudios y trabajo. Ya en Septiembre de 2004 vienen Pablo Fernández y Claudio “Flan” Lerda para invitarme “la idea era crear una banda, componer canciones y grabar un disco, no dudé ni segundos en decir que sí”, y nace RIO SAGRADO”.

Rio Sagrado fue un referente de la música de Arroyito y la zona “en enero de 2005 grabamos cinco canciones que no fueron editadas en formato de disco. La aceptación nos dio un empujón para grabar Volveré al mar, el primer disco editado de forma profesional bajo el sello UMI Argentina. En 2013 pudimos editar Manicomios de placer, segundo disco, esta vez con el sello EDEN de Córdoba”. Ambos discos podes escucharlos de manera digital aquí. David participó de la filmación del video “Mi Soledad”.

Dave compuso letras desde que comenzó a los 15 años pero la primera canción tuvo un comienzo muy particular “la primera de mis composiciones que terminó siendo convertida en canción se llama “Algo se rompió”, es una de las cinco canciones que grabamos con Pablo, Mache y Javier. Recuerdo que la pasaban mucho en la radio local de la familia Vleminchx, era una radio de circuito local”.

Sobre su incursión en un nuevo estilo Dave decía “Es de los estilos que escucho, me gustan mucho los bajos cuando los escuchas en buenos equipos, siempre me gustaron los teclados, los arreglos de teclas de RIO SAGRADO los hacía y grababa yo. Tengo muchas maquetas de canciones de esos estilos”.

All I Need es lo nuevo que llega en esta faceta de Dave Rock “nace de una música que tenía casi completa, nació al revés de la mayoría de mis canciones, que comienzan a desarrollarse a partir de un estribillo o de una melodía agradable para las estrofas. Se me vinieron a la cabeza unos bajos y unas secuencias de teclas, a partir de allí armé toda la parte musical. Me surgió el estribillo en inglés, que me gustó mucho, intenté hacerle una letra en español a esa melodía, pero me ganaba el gusto de la misma en inglés”.

“Decidí terminar la letra y las estrofas en ese idioma. Para darle el sentido que quería tuve que recurrir a mi primo Sebastián Almada, que es profesor de inglés y apasionado por ese idioma, me ayudó a decir en inglés lo que quería transmitir”. Una fuente cercana, y esto entre nosotros, nos contó que “All I need” tiene una musa inspiradora, cuyo reclamo amoroso fue plasmado en música. El video tiene la filmación y realización de Luis Alberto Paes Filmaker.

Para el cierre el musico cuenta lo que viene “espero que el tema y el videoclip tengan buena aceptación, que el público lo acepte y lo reproduzca; que sea una canción que se distinga. Tengo preparados varios temas que voy a comenzar a grabar, tuve que ponerme a adaptar varios de los que tenía casi terminados para cantarlos en inglés.

Como adelanto Dave nos contó “te puedo decir que la próxima canción probablemente se llame They need your love” y que será un poquito más rock-pop que All I Need”, y sobre presentaciones agregó “no tengo intenciones por el momento; además de que no tengo banda, quiero dedicar el tiempo disponible para grabar las canciones que ya tengo maquetadas y en lista de espera. Veremos el tema de presentarme en vivo cuando tenga un repertorio bien armadito”.

Podés seguirlo en Facebook y en su canal de YouTube.