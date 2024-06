Arroyito: continúa prófugo el supuesto asesino del hombre de La Tordilla y la Policía sigue investigando

El domingo 23 por la mañana alrededor de las 7 hs. en Av. Mariano Moreno esquina Castro Barros se produjo un tiroteo donde fue baleado un hombre de 31 años oriundo de la localidad de La Tordilla que finalmente perdió la vida.

Sobre el hecho el Comisario Fernando Bazán Jefe Zona 3 dialogó con Canal 3 Arroyito donde dio detalles del hecho y cómo sigue la causa: “mientras el joven circulaba en su automóvil, fue alcanzado por otro vehículo donde una persona le efectúa disparos con arma de fuego que le provocan las heridas que derivan en su muerte”.

“El vehículo fue encontrado en La Tordilla con el joven en su interior ya sin vida. Comienza una investigación y estaba relacionado con el hecho que había ocurrido en Arroyito, donde se pudo vincular”.

“Se comienza con una investigación, policía judicial hizo las pericias donde logran comprobar que efectivamente fueron disparos de arma que se realizaron en el lugar, al cuerpo se le hizo la autopsia y hay certezas de que tiene los disparos en el cuerpo. Se realizan varios procedimientos 4 allanamientos, donde se secuestraron vehículos, y se logra la aprehensión de dos personas con diferente participación en el hecho”. Se lograron secuestrar la camioneta VW Amarok, una motocicleta Honda Tornado, un teléfono celular y una camioneta Ford Kuga Titanium.

Un hombre de La Tordilla fue asesinado Foto: Prensa Policía Arroyito

El prófugo sería el autor material del hecho “hay una persona que tiene pedido de captura, está prófuga, y en principio se investiga que tendría una participación activa y de la cual habría sido la vinculación con las otras dos personas. Estamos con algunas reservas de la investigación”.

“Con respecto al móvil, estamos manejando muchas hipótesis en lo que tiene que ver con el contexto anterior y posterior de lo que sucedió pero no podemos dar certezas de cuál fue el móvil que desencadenó en el homicidio de este joven. Hay mucha información que trabajamos y hasta que no la podamos certificar por eso no la brindamos”.