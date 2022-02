En la mañana del sábado 12 de febrero, en su muro personal de Facebook, el piloto de El Tío Andrés González anunció su retiro de la competencia profesional de Motociclismo de Velocidad entre tantas cosas por la falta de apoyo económico por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Andrés que logró el titulo de Campeón Argentino de Super Sport B junto al Team Honda Gregorio Racing comunicó lo siguiente “Quiero comunicarles que he tomado la difícil decisión de no continuar con mi carrera deportiva como Motociclista Profesional de Velocidad”, y entre algunas cosas comentó que la decisión tiene mucho que ver el tema económico donde remarcó la falta de apoyo del Gobierno de Córdoba “me preparé toda mi vida para esta oportunidad pero para hacerlo bien debía contar no solo con el apoyo de familia y amigos sino con el apoyo que buscamos incansablemente de mí gobierno provincial que mostró total indiferencia. Por lo que digo con tristeza basta”.

Andrés González Piloto El Tío Foto: Facebook personal

En su texto agregó que corrió con el apoyo del Gobierno de San Juan “soy Cordobés pero corrí el Mundial con el apoyo del Gobierno de San Juan a través de Orly Terranova por lo cual agradezco”.

Para este año Andrés tenía una gran oportunidad “Para esta temporada 2022 el equipo Italiano VFT Racing(familia Menghi) con el apoyo de Yamaha Europa confío en mí para llevar su unidad en las 13 fechas del Mundial con el mejor material disponible y a un costo bajísimo para ese nivel , hasta pagando por su cuenta mi inscripción a la espera de tener los avales necesarios”.

Andrés González Piloto El Tío Foto: Facebook personal

El Piloto de El Tío destacó el apoyo de Favio Menghi y familia, a Rene Zanatta, a Adrián Aparicio (MgBikes), a Armando del Río, a Pablo Novaira, a Eduardo Ávila, a Iván Rivarola, a La Segunda , a Prof. Walter Bernardi, a Rubén Lorenzi que están al lado mío.

El “Negro de Todos” como es conocido cerró agregando “Saludos a mis rivales dentro de las pistas, y compañeros y amigos fuera de ellas”.