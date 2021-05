En los últimos días se dio a conocer la partida de Zinadine Zidane del Real Madrid, no obstante hasta las últimas horas se conoció su palabra oficial luego de la renuncia. Para esto, el entrenador de 48 años escribió una carta que hizo pública en los medios. “Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito”.

En su descargo, el Francés escribió: “No me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo”, explicó en un documento dirigido a los socios e hinchas de la Casa Blanca. Y agregó: “He tenido el gran honor de ser jugador y entrenador del club más importante de la historia, pero ante todo soy un madridista más. Por todo ello quería escribirles esta carta para despedirme de ustedes y explicarles mi decisión de dejar el cargo”.

“Estaba aquí para conquistar trofeos pero, más allá de esto, están los seres humanos, las emociones, la vida y tengo la sensación de que estas cosas no han sido valoradas”, confesó Zidane. “Me voy, pero no me tiro del barco y no estoy cansado de entrenar. En mayo del 2018 me fui porque después de dos años y medio con tantas victorias y tantos trofeos sentía que el equipo necesitaba un nuevo discurso para mantenerse en lo más alto. Hoy las cosas son diferentes”.

Finalmente, en su comunicado agregó que para lograr objetivos en su carrera, hay que querer, y cuando ya no hay más ganas de eso, uno se debe retirar: “Conozco el fútbol y conozco la exigencia de un club como el Madrid, sé que cuando no ganas te tienes que ir”, subrayó el entrenador a pocos días de la finalización de LaLiga, en la que el equipo perdió la chance de lograr el título.