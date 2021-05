El fullback y wing del Club Hiurapuca, Matías Georgieff es uno de los 43 jugadores elegidos por el Head Coach José Pellicena para comenzar con los trabajos en Casa Pumas, Centro de Alto Rendimiento, ubicado en la localidad de Ingeniero Maschwitz, pensando en la gira en Sudáfrica, para disputar el U20 Internacional Series, del 11 de junio al 7 de julio, en un cuadrangular con el conjunto local, Georgia y Uruguay.

“Estoy muy feliz por poder tener la oportunidad, pude estar en algunas convocatorias antes de la pandemia pero junto a un grupo más numeroso. Voy a tratar de hacer el trabajo que me toque lo mejor posible y también aportar desde el lugar que esté”, dijo Matías.

El rugbier nacido en Concepción, juega en Hiurapuca desde los once años. “Comencé por mis hermanos que jugaban, luego con el tiempo me volví fan de lo que es la vida del club y de todo lo que significa. El rugby es lo que más disfruto hacer, no solo los partidos sino también el ambiente, la gente en el club en sí y todo lo que este relacionado al deporte”, agregó el wing.

Matías Georgieff fue convocado para integrar la concentración del Seleccionado Juvenil M20. Foto de Instagram.

Para Matías, en este momento, es indispensable el apoyo que le brinda su familia para esta concentración y, por supuesto, lo que aprende día a día de entrenadores y referentes.

“Son muy importantes en el proceso, sin ellos no podría haber formado parte de esto, siempre haciendo un gran esfuerzo para cumplir todo lo que pueden y formar parte. Y desde que comencé hasta ahora, siempre me guie de mis entrenadores, tratando de aprovecharlos lo máximo posible. También el “Tosti” (Matías Orlando) que es un ejemplo a seguir ya que desde muy chico uno lo ve en lo más alto. Viéndolo de cerca y siguiendo sus pasos”, confesó sobre el jugador de Newcastle Falcons, quien lo felicitó por la red social Instagram, tras el anuncio.

El futuro kinesiólogo va de a poco, disfrutando de jugar y poder representar a la provincia. Pero siempre con los objetivos bien marcados.

“Poder trabajar de lo que estudio, sería lo ideal. Y el sueño está en llegar lo más lejos posible, pero siempre pensando en lo que es el día a día, solo queda disfrutar el momento”, finalizó.

La actividad de Los Pumitas se dividirá en dos etapas. La primera será del 1 al 5 de junio, y la segunda del 5 al 10 de junio, donde participarán los jugadores que formarán parte del viaje.