Parece que cada tanto la modelo Nicole Neumann queda expuesta en los medios por su decisión de no comer carnes y la filosofía vegana que inculca en sus hijas.

Ahora, Yanina Latorre dejó un comentario picante, mientras hablaban con Cinthia Fenández y todo el staff de “Los ángeles de la mañana” de la alimentación natural en los hijos versus los gustos por las golosinas.

Fue cuando Cinthia contó en el programa de Ángel de Brito que las hijas de la modelo van a jugar con las suyas, Charis, Bella y Francesca, desde que Fabián Cubero y Mica Viciconte se mudaron a su mismo barrio privado. Y le dejó un palito a NIcole, mientras explicaba: “Nicole me va a odiar más de lo que me odia. Yo las dejo comer de todo. En casa hacen todo. Si ella me piden carne les doy, pero el otro día que fueron les hice fideos, no carne”, dijo la panelista, punzante.

Y luego agregó: “Les llené la mesa de golosina, se les hicieron los dos ojos así de grandes. A las mías también. Les doy golosinas, galletitas, todo… ¡En mi casa la pasan bomba! No les he dado malos hábitos”.

Ahí metió su bocadillo Yanina Latorre, al denunciar directamente: “Nicole Neumann te va con el discurso vegano y cuando va a comer afuera come carne en los restaurantes de canje, y te dice ‘no, fue una invitación’”. Ante el asombro de todos los panelistas, siguió: “Sí, no se acuerdan que hace poco alguien la agarró comiendo algo que no era vegano”.

Nicole Neumann, en una entrevista, le contestó a Chintia: “Yo trato de inculcarles una filosofía de vida, sobre el cuidado del medio ambiente, de tener respeto por los animales e intento que se alimenten sanamente, pero entiendo y sé que cuando no están conmigo, no puedo controlar todo eso. De grandes, sacaran sus conclusiones y elegirán”.