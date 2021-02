El juez Ricardo Recondo es vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de proponer ternas de candidatos a jueces. Y también es presidente de la Asociación de Magistrados. Pero no sólo eso: sostenía que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado y solía ser un furioso detractor del kirchnerismo. Pero ya no. Ahora vota con ellos.

Así lo considera el senador cordobés Ernesto Martínez (Frente Cívico-PRO), quien este jueves, en plena sesión del Senado, denunció un pacto entre este magistrado, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, y el Frente de Todos (FDT) para que, con su voto favorable en el Consejo de la Magistratura, pueda seguir como jueza de cámara su esposa, Silvia Estela Mora, que integra el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal.

Este jueves, el Gobierno envió al Senado, para su acuerdo, el pliego de Roberto Boico, abogado de Cristina Kirchner en el caso por la firma del memorándum con Irán, para cubrir una de las vacantes de la estratégica Cámara Federal porteña. La propuesta de Boico contó con el voto favorable de Recondo en el Consejo de la Magistratura.

En la sesión del Senado, Martínez denunció que se consagró un “contubernio político-judicial”, para que la esposa del juez Recondo continúe en su puesto, pese a cumplir los 75 años, que es la edad a la que los jueces deben retirarse, según el artículo 99 de la Constitución, salvo que pidan seguir y ese pedido les sea concedido por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado.

Minutos después, en la misma sesión, la denuncia del senador cordobés fue rechazada por el senador peronista Mario Pais. Todos los pliegos fueron aprobados. Y la jueza Mora continuará en su cargo.

Qué dijo Martínez

El senador de Juntos por el Cambio (JPC) dijo que la propuesta de Mora no respondía “a una vacante en el Poder Judicial sino a una continuidad, con motivación sospechosa, de una jueza de 75 años, gracias al voto, hoy oficialista, de su marido [Recondo], en el Consejo de la Magistratura, con el que se pudo conformar los dos tercios para la terna”.

Dijo que Recondo “de un día para el otro empezó a votar con los miembros del oficialismo” y que esta terna por la continuidad elevada al Poder Ejecutivo “no está ni bien ni mal”, pero que es “indisimulable” que se logró la mayoría de votos gracias al acompañamiento de Recondo, representante de los jueces antes ese organismo. “Yo perdería consecuencia si cerrara la boca frente a esto”, sostuvo.

“Los pactos en política son buenos cuando nos favorecen y malos cuando los hicieron los otros. Los contubernios político-judiciales son siempre nefastos, para cualquiera, para las instituciones y para todo el pueblo argentino. El oficialismo habla de lawfare, de justicia cautelar, de partido judicial, y resulta que pacta con uno de los miembros más connotados de este partido judicial, que verdaderamente sí existe”, enfatizó.

El juez Ricardo Recondo, vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación. (Foto: Clarín)

Martínez recordó que, si el pedido de un magistrado de seguir en sus funciones tras cumplir 75 años no es aceptado, se ve obligado a renunciar y tramitar la jubilación.

Señaló que esto ha ocurrido con otros magistrados que mencionó durante la sesión, pero no con el de la jueza Mora ni con el de Luis Alberto Imas, para seguir como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 de la Capital Federal, a cuya postulación Martínez sí decidió acompañar por estar convencido “humana y políticamente” de su continuidad.

Sólo con Rodríguez Machado

Martínez votó en contra del pliego de Mora, al igual que su colega cordobesa y compañera de bloque, Laura Rodríguez Machado, pero sí acompañó dicha propuesta el resto de la bancada y del interbloque JPC. “La soledad a mí me asusta poco cuando hay coherencia”, dijo el senador.

“Esto es un privilegio indebido, es sospechoso y es políticamente inconveniente”, agregó. Y señaló también que “el oficialismo y el Poder Ejecutivo mantienen un statu quo para el futuro, consagrando una espiritualidad matrimonial”, la de Recondo y Mora, “que sin duda va a fortalecer a este sagrado vínculo de pareja, como esos viejos que renuevan sus votos conyugales, pasado un largo número de años”.

“A veces hay que hacer un minuto de silencio, no para reírse por los años de matrimonio, sino un minuto de silencio institucional”, concluyó.

Qué dijo la jueza

El 22 de diciembre pasado, en la comisión de Acuerdos, Martínez interrogó a Mora respecto a sus vínculos familiares y la jueza rechazó las insinuaciones del senador de la oposición al sostener que no es “apéndice” de su marido y aclaró que “el pedido de nuevo acuerdo” lo envió “antes de cumplir 74 años”.

“Soy absolutamente independiente de la ideología política del doctor Recondo o de su actividad. Soy Silvia Mora, con 40 años de actuación en la Justicia, sin haber tenido una sola sanción”, expresó.

El encargado de defender el pliego de Mora, tras la acusación de Martínez, fue el chubutense Pais, quien señaló: “No no existe tal contubernio. El senador Martínez no ha dado prueba ni acreditación al respecto. Es más, yo podría afirmar que, si hay algunas pruebas y reminiscencias de contubernios, no fueron durante esta gestión sino en la anterior”.

Pais resaltó que “tanto el presidente Macri como el presidente Fernández han decidido que [Mora] sí es idónea para que, más allá de los 75 años, con acuerdo del Senado, pueda seguir desempeñándose” en el cargo. “Acá no hay moneda de cambio, acá hay idoneidad”, dijo el senador peronista.

Recordó que “el pliego fue suscripto por el presidente Macri cuando la magistrada tenía 73 años”, porque “su envío al Senado fue enviado el 12 de septiembre de 2019”; subrayó que en la comisión de Acuerdo la jueza Mora “respondió con absoluta solvencia las preguntas” y que su esposo, Recondo, “no ha sido denunciado por sus votos en el Consejo de la Magistratura”. “Mal podemos aceptar que se nos acuse de contubernio”, concluyó.

