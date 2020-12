La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, desmintió las versiones que la acusaban de poseer una cuenta bancaria en el exterior junto a su marido, y sostuvo que “algún irresponsable quiere ensuciar a los que venimos a cambiar la Argentina”.

“Quiero aclarar que no tengo ninguna ‘offshore’ y mi marido tampoco; no tengo relación con el exministro Garavano ni con mesa judicial alguna”, publicó el martes Losardo en su cuenta de Twitter.

“Trabajé como abogada asesorando en lo técnico al exsubsecretario de Derechos Humanos y exalumno de Alberto. Me pidieron la renuncia cuando se me exigía callar las críticas de Alberto Fernández al gobierno de (Mauricio) Macri, a lo que obviamente no accedí y me despidieron”, agregó.

También señaló que su marido, Fernando Mitjans, “es miembro del Tribunal de Disciplina de AFA desde 1985, es escribano y me llena de orgullo su calidad profesional y su honestidad”.

“Mi esposo no impulsó ni tiene vinculación con empresas de viandas. Repito, es escribano. Tampoco tengo trato con Eduardo Casal (procurador general interino de la Nación), Diego Iglesias ni con Casanovas. Y no conozco a Busaniche”, añadió.

En esa línea, la ministra aclaró: “No tengo ni tuve relación con operadores judiciales. No fui, no soy ni seré operadora judicial. Mi relación con la Justicia es y será siempre institucional. En mi currículum constan todos mis cargos”.

Subrayó además que “Emiliano Blanco se desempeña en el Ministerio de Justicia desde 2005 en forma ininterrumpida, no soy su vecina ni se dónde vive”.

“Parece que algún irresponsable quiere ensuciar a los que venimos a cambiar la Argentina”, concluyó su publicación.

Por su parte, El Disenso le respondió y ratificó lo publicado.

