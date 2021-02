Sergio Lapegüe está internado por coronavirus desde hace diez días y en las últimas horas su estado de salud se complicó. Según informó su esposa “Bochi”, el conductor de ElTrece, TN y La100 tuvo que ser trasladado a terapia intensiva en la noche del lunes ya que los estudios más recientes indicaron que no estaba oxigenando correctamente.

“Anoche pasó a terapia intensiva. La tomografía de ayer dio un poco más de inflación en sus pulmones, anoche volvió a levar fiebre y no oxigenaba bien”, informó la pareja del periodista a través de sus historias de Instagram.

Luego, explicó: “Su neumonólogo decidió pasarlo al sector de cuidados más intensivos. Está muy agotado física y anímicamente.” Y cerró con un agradecimiento a todos los que se preocupan por la evolución de su marido.

"Bochi", la esposa de Sergio Lapegüe, informó sobre el estado de salud del periodista este martes. (Instagram/@bochiok)

Lapegüe viajó a mediados de enero a Punta Cana, República Dominicana, donde estuvo con su familia de vacaciones. Al regresar, comenzó a tener dolor en la espalda y corporal, además de unas líneas de fiebre, por lo que decidió ir al Sanatorio Juncal de Temperley.

Debido a que el conductor sufre de asma, decidieron dejarlo internado a la espera del resultado, que dio positivo horas después.

El periodista va informando por redes sobre su estado de salud.

Durante el 2020, el periodista trabajó desde su casa, transmitiendo en vivo para los diferentes programas que conduce. Además, en muchas ocasiones hizo énfasis en la necesidad de ser conscientes del peligro de contagio y la necesidad de respetar todos los protocolos.

“Y un día me tocó a mi... Después de tanto cuidado. De tanta prédica. De tanto insistir con el protocolo. Por error, por imprudencia o por un imponderable me contagie de COVID. No lo sé”, escribió el periodista en sus primeros días de internación.