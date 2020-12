Cuando arrancar una sonrisa del rostro se vuelve una especie de misión imposible en un año marcado por la pandemia, hay personas que tiene la facilidad de reir y transmitir ese poder a través de un celular. Una de las que maneja ese superpoder es Sabina sin r, quien es furor en Tik Tok por sus carcajadas y que, a fuerza de reproducciones y del boca en boca, se convirtió en tendencia.

En una entrevista con Vía País, la rosarina habló de cómo comenzó su explosión como tiktoker y reveló los sueños que tiene como comediante para el año que viene.

“Lo que más vale es la reacción espontánea. Todos los videos a los que reacciono son los que me arroban mis seguidores. Paso mucho tiempo para subir contenido, sobre todo ahora que estoy subiendo tres o cuatro videos por día”, explica Sabina sobre su rutina.

Todo comenzó con las risas en la escuela, en San Nicolás. Allí percibió que su sonrisa era un elemento poderoso que generaba un efecto dominó en el restos de sus compañeros. “Me di cuenta desde el colegio. Ahora, vi una posibilidad en Tik Tok y quise compartirlo en este momento tan feo para todos”, reconoce.

Pese a tener al humor como bandera, Sabina se recibió este año de martillera pública y viajó a Rosario para seguir estudiando. Pero el destino le tenía preparado otro planes: en junio empezó con Tik Tok y, en la actualidad, le llevan más trabajo las redes sociales.

En ese sentido, no esconde su deseo de continuar y probar suerte en otras plataformas. “Pensé en el tema del teatro pero tengo muchas cosas que me gustaría hacer. Me gusta mucho escribir, sobre todo anécdotas, y eso puede llegar a servir. Voy a ver el año que viene como me encuentro para hacer algún monologo, me gustaría también hacer en YouTube videos de viajes; ir de turista a algún lugar y no perder el humor”, revela.

A la hora de hablar de sus miedos -o más bien fobias-, hay dos secretos a voces que comenta con sus seguidores: los pies y los pelos. No obstante, los pies son su talón de Aquiles. “No puedo ni pensarlos, me dan mucho asco. Nunca estuve en pareja formal pero no se como haría”, dice entre risas.

“A mi lo que me funcionó es hacer algo distinto, tampoco digo que lo mío es la originalidad. La idea es mostrase como sos”, recomienda para aquellos que quieren aventurarse como tiktokers.