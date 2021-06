Paolo Montero fue elegido y presentado como el nuevo entrenador de San Lorenzo y habló desde su nuevo lugar en F90 -el programa de Sebastián Vignolo- y en Radio Sport. “Es un lindo desafío”, avisó.

El entrenador uruguayo aseguró que esta oportunidad le llega en su mejor momento. “Es el paso. Y estoy convencido que llega en el momento justo porque la experiencia ya la hicimos, estuvimos en la B de Argentina en Boca Unidos, después Colón, Rosario Central, fuimos paso a paso, hace poco hice un curso en Italia y dirigí en la C de Italia, llega en un momento justo”, confesó Montero.

“Es un lindo desafío, sabemos lo que nos jugamos, sabemos que el fútbol argentino puede abrirte las puertas del mundo. Estamos prontos, llega en el momento justo. Yo estaba en Italia feliz pero estaba en la C, y hoy te toca esta chance de llegar a San Lorenzo y no la podemos desperdiciar”, dijo el DT.

Le agradeció públicamente al nuevo manager Mauro Cetto por haber confiado en él y darle su lugar en el club. “Es un equipo que siempre tiene que buscar ser protagonista”, adelantó sobre cuál será su objetivo.

Los casos particulares extra futbolísticos que vivió el “Ciclón” en el último tiempo no son materia pesada para Montero. “La menor preocupación que tengo es el vestuario”, contestó.

“Vengo a colaborar. Yo no te toco tu futuro pero vos no me toques el mío. No lo hago nunca pero si entro al vestuario es porque los líderes no pudieron resolver el problema que hay ahí. El vestuario es de los jugadores”, anticipó con firmeza sobre los conflictos que tuvo el club con sus jugadores.

El paso de Paolo Montero por San Lorenzo