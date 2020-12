Carolina “Pampita” Ardohain contó en vivo que ya tiene preparadas sus vacaciones familiares junto a su esposo Roberto García Moritán y todos sus hijos: el destino este año será México y reveló cuál es la rutina que emplea para disfrutar con toda la familia ensamblada y a la vez guardar momentos de intimidad con su pareja.

“Tenemos todo armado, nos vamos a México. Yo soy Embajadora de estos hoteles divinos, así que todos los años tengo un montón de habitaciones para usar y disfrutar; y este año me voy con la familia. Vamos todos mezclados, nos encanta”, arrancó su relato la conductora de “Pampita Online”, quien irá al soñado destino turístico con Moritán, sus hijos Delfina y Santino; y Bautista, Benicio y Beltrán, frutos de su anterior relación con Benjamín Vicuña.

Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán cumplieron su primer aniversario casamiento. Instagram/pampitaoficia

“Llega una invasión. Me encanta porque me reciben como una reina. Están todos los protocolos para que todo salga muy bien, no es que corremos riesgos ni mucho menos”, contó, refiriéndose a la prevención que tendrán contra la pandemia en ese destino turístico.

Refiriéndose a la forma en que organizan las vacaciones en familia, Pampita reveló: “Igual tiene muchos restaurantes el lugar, tiene 14… capaz ni te cruzás. Te ves en algún momento que decís ‘bueno, a las 7 de la tarde tomamos el té todos juntos’, pero cada uno almuerza donde quiere, va a la pileta que quiere o va a la playa que quiere”.

Pampita habla de sus hijos (Instagram)

Pero el panelista Gabriel Oliveri, con quien estaba teniendo la charla, quiso saber más sobre la vida de la pareja, y le preguntó: “Y con la intimidad cómo hacés? Porque son como 800”. A lo que la modelo contestó en ese mismo tono, bromeando: “Hay Kid’s Club (lugar pensado para los más chicos del clan con juegos y actividades para niños). Los mandás ahí, divino… uno se organiza en las vacaciones, obvio. Siempre hay un tiempito para la pareja”.