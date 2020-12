Noelia Marzol y Ramiro Arias esperan un hijo y mantienen en vilo a todos sobre las novedades. La pareja tuvo idas y vueltas durante la cuarentena, incluso la bailarina aseguró que no tenía problema en ser madre soltera, pero ahora están felices y a la espera de un bebé.

La pareja dio a conocer el sexo del bebé este lunes en un móvil con Pampita Online, el ciclo que conduce Carolina Pampita Ardohain en Net TV.

Alejandra Martínez fue la encargada de preguntar lo que muchos querían saber. “¿Sabés que va a ser? ¿Tenés algún presentimiento?”, le preguntó. “Hoy me entregaron el resultado”, contestó la protagonista de Sex, Vive tu experiencia, manteniendo la intriga de todos los panelistas. “Les voy a dar la primicia: es un... nenito”, contó Marzol con una sonrisa de oreja a oreja.

Es que la bailarina transita con mucha emoción el embarazo. “Es tremendo, me regalan ropita para el bebé y ya me largo a llorar”, reconoció la actriz.

Noelia Marzol embarazada Instagram

Ya con el sexo del bebé revelado, la pregunta de los panelistas pasó por el nombre de la criatura. “Tengo un nombre en mente pero es medio polémico. A Rami todavía no lo convencí. Lo voy a decir una vez que lo decida”, confesó Marzol.

“¿Es de esos nombres raros que ponen los famosos?”, quiso saber Pampita. Noelia dio más precisiones: “Rarísimo que no se escuchó nunca, no es. No quiero que tenga un nombre demasiado habitual. Hay un pintor renacentista que tiene ese nombre”.

Pero admitió: “Cuando nos llamaron lo que mas queríamos saber es si el bebé era sano”. “Los dos queríamos nena, aunque en este contexto lo más importante es que sea sano”, sostuvo la bailarina.

En Instagram Noelia había mantenido la intriga, incluso jugó con sus más de dos millones de seguidores para que adivinaran el sexo del bebé. “Es el momento oportuno para contarles que estamos esperando un niño”, confesó después de su aparición televisiva.

Leonardo da Vinci (1452-1519), El Greco (1541-1614), Alberto Durero (1471-1528), Sandro Botticelli (1445-1510), Rafael Sanzio (1483-1520), Pieter Brueghel (1525-1569), Tiziano Vecelli y Michelangelo Buonarroti (1475-1564). Son algunos de los pintores más famosos que tuvo la etapa renacentista.

¿Estará entre ellos el nombre del hijo de Noelia y Ramiro?