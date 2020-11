Tras las polémicas declaraciones que hizo la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, contra los docentes, y luego de que la funcionaria ratificara sus dichos, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, volvió a reclamarle: “En vez de reflexionar, siguen profundizando la descalificación. Ha sido clara y ahora las reafirma”.

El funcionario nacional manifestó que no volvió a conversar con Acuña luego de que la ministra dijera que muchos docentes militan en las escuelas y que no tenían suficiente educación. “Lo que me preocupa de Soledad son sus declaraciones tan dolorosas y discriminatorias. Nunca es tarde para reflexionar”, sostuvo Trotta en declaraciones a Futurock.fm.