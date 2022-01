Este miercóles murió a los 78 años Ronnie Spector, vocalista de “The Ronettes” y conocida como la reina del rock and roll por la gran fama que conquistó en la década del ‘60. Supo interpretar éxitos como “Be My Baby”, “Baby I Love You” y “Walking in the Rain”.

La artista falleció luego de una breve lucha contra el cáncer, según informó su familia. “Ronnie vivió su vida con una chispa en los ojos, una actitud valerosa, un sentido del humor retorcido y una sonrisa en el rostro. Estaba llena de amor y gratitud”, pronunciaron en un emotivo comunicado que no agregó más detalles acerca de su estado de su salud.

Ronnie Spector falleció a los 78 años. (Facebook Ronnie Spector)

“Nuestro amado ángel de la tierra, Ronnie, dejó este mundo en paz hoy después de una breve batalla contra el cáncer. Estaba con su familia y en los brazos de su esposo, Jonathan”, agregaron el comunicado. Y cerró: “Estaba llena de amor y gratitud. Su sonido alegre, su naturaleza juguetona y su presencia mágica vivirán en todos los que la conocieron, la escucharon o la vieron. En lugar de flores, Ronnie solicitó que se hicieran donaciones al refugio local para mujeres o al American Indian College Fund. Se anunciará una celebración de la vida y la música de Ronnie en el futuro. La familia pide respetuosamente privacidad en este momento”.

Ronnie fue una de las más famosas cantantes entre los grupos femeninos que por su estilo sensual y au talento llegó hasta Inglaterra de gira con los Rolling Stone y hasta fue amiga de Los Beatles. Junto a su hermana Estelle Bennett y su prima Nedra Talley, fue líder del grupo musical “The Ronettes”.