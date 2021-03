Michael Foucault “abusaba sexualmente de chicos” en África, las acusaciones pertenecen al escritor Guy Sorman. A casi 37 años de su muerte, el filósofo y ensayista francés fue acusado del delito de pedofilia. En una entrevista con The Sunday Times, que tomó revuelo público en las últimas horas, el compatriota del filósofo brindó polémicas declaraciones.

Aseguró que eran chicos de entre 8 y 10 años. “Les decía: ‘Nos vemos a las diez de la noche en el lugar habitual’”, que, según describió en la entrevista, era el cementerio local. “Los abusaba sexualmente. Hacía el amor en las lápidas con los muchachos”.

Según Sorman visitó en 1969 al autor de “Vigilar y Castigar” (1975) en el pueblo de Sidi Bou Said, en Túnez, donde residía, y ahí se enteró de que le pagaba a menores para tener sexo con ellos.

El politólogo Guy Sorman en Buenos Aires. Foto Alfredo Martínez. Alfredo Martínez.

Contó además que en el mismo viaje, también hubo otros testigos, entre ellos periodistas, que sabían de esto. Dijo que lo callaron porque Foucault era como “un dios en Francia; el rey filósofo”.

Al respecto, aseguró que su connacional “no se habría atrevido a hacer eso en Francia”, aseguró, al tiempo que remarcó que en los presuntos actos de Foucault hubo “una dimensión colonial del imperialismo blanco”.

Ante la consulta de por qué no denunció antes, aseguró que se reprochó “por no haber denunciado en su momento”, pero enfatizó que esto no lo llevó a rechazar su obra “sino a mirarla de una manera diferente”.

Opinó que no hay que cancelarla su obra, pero sí “verlo con doble mirada”. Igualmente, dijo que le parece necesario saber que “era un tipo horrible”.