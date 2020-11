En su primer programa tras reincorporarse después del Covid-19, el chef Germán Martitegui protagonizó un tenso cruce con Rocío Marengo, que compite por el repechaje. La participante lo acusó de tener “favoritos” en Masterchef Celebrity.

Rocío Marengo (Foto: captura)

Cuando Marengo presentó su plato al jurado, Germán fue el primero en darle una devolución. “Empezás a describir tantos ingredientes que es imposible que aparezcan en el plato. Capaz que un poco menos, con un poco más de atención, haría que quede un poco más sabroso”, le comentó.

Y entonces Marengo salió al ataque. “¿Me quiere usted?”, le preguntó sin vueltas. Ante la sorpresa del jurado, volvió a decir: “¿Me quiere a mí? Piénselo, no se apure”.

En la entrevista en off, Rocío agregó: “Mejor, no quiero escuchar la respuesta. Yo noto que él tiene preferencia por determinados compañeros”, lanzó.

Y de frente al jurado -compuesto también por Donato de Santis y Damián Betular- agregó: “No sé, me comentó esta lengua. Me dijo ‘Rocío, fijate porque me parece que acá Martitegui tiene favoritismo’”.

Pero el chef la desmintió tajante: “No, para nada. Cien por ciento que no tengo ningún favoritismo a la hora de probar nada”.

Luego, el conductor Santiago del Moro le preguntó si le parecía injusto haber llegado a la instancia de repechaje y Marengo se sinceró: “Yo siento que en el último reto me apagué. Y que a veces me hago un poco la cabeza pensando que algunas devoluciones son un poco favorables para algunos de mis compañeros”, insistió.

Mientras, Martitegui miraba incómodo a sus compañeros, y Betular salió en su defensa. “Es un problema a resolver tuyo, no nuestro, si vos creés eso. Porque, acá, es igual para todos”, le dijo a Rocío.