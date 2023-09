Luis Miguel: las curiosas búsquedas de los argentinos sobre el cantante en Google

Sin dudas, Luis Miguel es uno de los cantantes más queridos por los argentinos. En agosto, el “Sol de México” llegó a la Argentina con las entradas agotadas para una decena de shows en el Movistar Arena y el furor fue tan grande que pronto anunció su regreso en marzo del 2024. El interés de sus fanáticos por asistir a sus conciertos se sumó a las curiosas teorías conspirativas sobre el cantante y generó un aluvión de búsquedas en Internet, que quedaron registradas en Google Trends.

Esta herramienta no solo da a conocer cuáles fueron las preguntas y frases más ‘googleadas’ por los argentinos, sino que también compara el interés que demostraron en un tema en particular durante cierto período de tiempo. Por ejemplo, en los últimos 5 años, el interés por el cantante había tenido varios incrementos en relación a los estrenos de “Luis Miguel, la serie”, emitida por la plataforma de streaming Netflix.

De acuerdo a estos datos, la segunda temporada del ciclo, estrenada en abril de 2021, llevó a que se buscaran diferentes datos relacionados a lo que se veía en pantalla: la principal fue “Luis Miguel 2005″, junto con “Luis Miguel oído”, en relación al accidente que sufrió en su oído por una falla técnica con su audífono durante un concierto. Además, también buscaron información sobre su hermano, Sergio Basteri, así como sobre su representante y su encuentro con Frank Sinatra.

Los siguientes picos de popularidad se dieron este año: el primero fue en abril, cuando el “Sol de México” anunció sus shows en Argentina, y el segundo en agosto, cuando llegó al país y no solo se robó el corazón de sus fanáticos sobre el escenario, sino que generó varias teorías sobre sus supuestos “dobles”.

Así fue el interés de búsqueda sobre el "Sol de México" en los últimos 5 años. Foto: (Foto: Captura Google Trends)

Furor en Google: Luis Miguel Tour 2024

Lo que desencadenó la mayor cantidad de búsquedas fueron las fechas de sus futuros shows. Luego de que se anunciara que volvería al país el año próximo, los argentinos se volcaron inmediatamente a la caja de Google con las consultas “Luis Miguel entradas 2024″, “Luis Miguel Argentina 2024″ y “Luis Miguel marzo”.

Asimismo, Córdoba tuvo lo que Google clasifica como “Aumento puntual”, es decir, se registró un gran incremento, probablemente debido a que estas consultas de búsqueda son nuevas y la frecuencia de búsqueda anterior ha sido escasa. Es que los cordobeses mostraron todo su fanatismo al enterarse que el artista mexicano se presentará el 14 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba.

Una de las tendencias de búsqueda que muestra Google en agosto está relacionada "Entradas Luis Miguel Córdoba". Foto: (Foto: Captura Google Trends)

Las provincias más interesadas por Luis Miguel

La herramienta de tendencias de Google también permite saber de dónde provienen las búsquedas y elabora un ránking por distrito, que en este caso estuvo encabezado por la Capital Federal.

Ciudad de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Córdoba Santa Fe Tucumán

¿Luis Miguel tenía dobles?

Una consulta que se repitió incansablemente fue “Luis Miguel dobles”, así como la frase exacta “No es Luis Miguel”. ¿Por qué? Todo se debe a que, cuando llegó al país para sus diez recitales, resurgieron diversas teorías conspirativas, entre curiosas y disparatadas.

Una teoría, que señala que quienes ofrecieron los shows en el Arena de Buenos Aires serían sus dobles, fue instalada en primer lugar por el periodista de espectáculos, Luis Ventura -quien también tuvo un pico de popularidad en Google en este período-.

“Él juega con sus dobles. Él vino con dos dobles extranjeros y no viajaron en su mismo avión porque alguno puede hacer una comparación. Vinieron en distintos momentos de la previa”, aseguró el periodista en su programa “Secretos Verdaderos”.

Guillermo Elías, el doble argentino de Luis Miguel. Foto: gentileza

Y añadió: “Ya te digo que el que subió al escenario en el estreno no era él. Si hacés un comparativo con sus imágenes, te vas a dar cuenta que es mucho más chiquito de hombros. Cuando una hace dieta no se encogen los huesos, no se encoge la espalda, no se achica la altura”.

Estas hipótesis no solo llenaron de memes las redes sociales, sino que también impactaron en Google, donde la palabra “Doble” ganó un inesperado protagonismo, aumentando hasta un 97 por ciento sobre 100.

Otro término que ganó interés fue “Andrés Rey”, quien se cree que trabaja como doble de Luis Miguel desde hace varios años.

La palabra "Doble" tuvo un aumento debido a las teorías conspirativas. Foto: (Foto: Captura Google Trends)

El interés por Luis Miguel vs. Javier Milei

Por otro lado, Trends muestra cuáles fueron las consultas que crecieron a lo largo de cada mes. En agosto, las búsquedas relacionadas a “Luis Miguel” quedaron en el décimo puesto tras registrar un aumento considerable, del 800 por ciento.

De esta forma, el interés por el cantante fue menor que las PASO, pero no por mucho: se ubicó apenas por debajo del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, cuyas búsquedas crecieron más del 800 por ciento, y un poco más lejos de la búsqueda “resultados de las elecciones”, que tuvo un aumento del 1250 por ciento.