¿Será el doble?: Los memes más divertidos sobre la “conspiración” contra Luis Miguel

La conspiración acerca de que el verdadero Luis Miguel nunca llegó a la Argentina y quienes están ofreciendo los shows en el Arena de Buenos Aires serían sus dobles, ya quedó firmemente instalada por el periodista de espectáculos, Luis Ventura, y es uno de los temas de los que se habla respecto de los shows que ofrece el “Sol de México” en nuestro país.

La increíble apariencia de Luis Miguel en su primer show en Argentina generó varias teorías conspirativas. Foto: Martín Bonetto / Clarín Foto: Martín Bonetto

Y como suele suceder en estos casos, las redes sociales se llenan de divertidos memes que demuestran que para el ingenio no hay límites.

Desde sátiras con Los Simpson (como siempre) hasta especulaciones sobre qué actor o actores podrían estar interpretando a Luis Miguel, ese es el panorama que se puede leer en estas horas sobre las “teorías conspirativas” al respecto.

Los memes sobre Luis Miguel. Foto: Twitter

Las supuestas diferencias físicas entre Luis Miguel y quien sería su doble

El periodista Luis Ventura no tiene dudas al respecto y así lo dejó en claro el sábado pasado al aire de Secretos Verdaderos (América).

Luis Miguel en Argentina.

Allí enumeró una serie de detalles sobre las diferencias físicas del cantante con respecto a la persona que lo estaría imitando y reemplazando en el escenario.

“Es mucho más chiquito de hombros”, fue uno de los señalamientos. “Cuando alguien hace una dieta no encoge los huesos ni la espalda. No se achica la altura”, agregó.

“El día del estreno, el que se subió al escenario no era él”, comentó Ventura.

“Los oídos son distintos. Las entradas eran mucho más prominentes, el que salió el otro día tenía un buen jopo”. “El que se subió al escenario sabe interpretar los gestos y los bailes de aquel jovencito”, sumó.

“Hay cosas que tienen que ver con las piezas dentales. Yo consulté con muchos odontólogos, me han dicho que no era la misma dentadura”.

Finalmente, el periodista de espectáculos nutrió su teoría agregando información de lo que él considera que son los motivos por los que Luis Miguel presentaría dobles en sus shows y no los haría él mismo: “Él no siempre está al 100 por ciento. Ha tenido excesos de alcohol y droga. No siempre está con disponibilidad para subirse a un escenario”.