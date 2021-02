A pesar de que las apuestas más fuertes de Netflix para este fin de semana están disponibles desde el viernes para disfrutar en día y horario a gusto, el domingo 28 de febrero también que llega un estreno especial. Mirá de qué trata.

Tiger & Bunny

En una Nueva York paralela y protegida por un grupo de superhéroes llamados NEXT, el viejo Wild Tiger se ve obligado a unir fuerzas con Barbany Brooks Jr, un novato.

Esta serie de animé de acción y fantasía japonesa, traducida como “Tiger and Bunny” llega a la pantalla con la presencia de Hiroaki Hirata, Masakazu Morita y Koji Yusa.

Además de este estreno, recordemos que desde el viernes se añadieron a la Netflix cuatro películas de varios géneros: “Breaking In”, de suspenso; “Damsel”, una comedia que transcurre en el Lejano Oeste como un clásico western, la comedia romántica española “Loco por ella” (Crazy About Her) y el thriller “Mira, la chica del tren (The Girl on the Train)”.

Para el primer día de marzo se esperan nuevos estrenos y el resto del mes estará lleno de nuevo contenido, según anunció ya la plataforma.