El tercer mes del año comienza a full en la plataforma de streaming Netflix, que tiene millones de suscriptores alrededor del mundo y ya anunció la lista completa de estrenos para marzo.

Para el 1 de marzo, los contenidos que aparecerán disponibles en la plataforma están marcados por la música, con el lanzamiento de documental y un concierto para disfrutar. Además, se suma una nueva película alemana.

Biggie: I Got a Story to Tell

Esta película documental llega a Netflix el 1 de marzo y se centra en la vida de The Notorious B.I.G. Tiene una duración de 98 minutos.

Sinopsis:

Tras la histórica incorporación de The Notorious B.I.G. al Salón de la Fama del Rock and Roll y como adelanto al que habría sido su 50.º cumpleaños, «Biggie: I Got a Story to Tell» brinda una nueva mirada de uno de los raperos más grandes e influyentes de todos los tiempos, desde la perspectiva de quienes mejor lo conocían. Realizado en conjunto con los herederos del artista, el documental es una interpretación íntima de un hombre cuyo rápido ascenso y trágico final ha permanecido en el centro de la historia del rap por más de veinte años.

"Biggie: I Got a Story to Tell", película documental llega a Netflix. (Foto: Netflix/George DuBose)

Con la dirección de Emmett Malloy, «Biggie: I Got a Story to Tell» cuenta con imágenes inéditas filmadas por su mejor amigo Damion «D‑Roc» Butler y entrevistas a sus familiares y amigos más cercanos que revelan una parte de Christopher Wallace que no se conoció. La producción ejecutiva es de Sean Combs, Voletta Wallace, Mark Pitts, Stanley Buchthal y Emmett y Brendan Malloy.

Connected

El DJ argentino Hernán Cattaneo, conocido por ser pionero en la música house, se presenta en el Teatro Colón de Buenos Aires en compañía de una orquesta sinfónica.

El show “Connected” lo realizó en febrero de 2018 y llega ahora a la plataforma para disfrutarlo desde casa.

Hernán Cattaneo, durante un conciero que estará disponible en Netflix como "Connected". (Foto: Connected)

El documental es una recopilación de los momentos vividos por Hernán y los artistas invitados, y cuenta con reportajes a los músicos y diferentes escenas del backstage.

How to be Really Bad

La hija atrevida del diablo hace un trato con papá por puro aburrimiento: si logra pervertir a una persona decente, abandona el Infierno y se queda en la Tierra. Una película alemana para adolescentes protagonizada por Emma bading, Janina Fautz y Ludwig Simon.