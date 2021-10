Lionel Scaloni, en conferencia de prensa luego de la victoria de la Selección Argentina frente a Perú, confesó que no está pasando su mejor momento por inconvenientes familiares. “No estoy para pensar en el Mundial”, tiró.

El DT habló ante los medios sin filtro y con mucho dolor por la situación que está afrontando su madre. Ante una consulta sobre el Mundial de Qatar 2022 tras otros tres puntos conseguidos en las Eliminatorias, dijo: “Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa porque hace mucho tiempo que no veo a mi familia”.

Scaloni volará hacia España próximamente para reunirse con su familia. “No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial”, avisó con dolor.

Con todas las emociones acumuladas, Scaloni siguió: “Me quiero ir, fueron muy duros estos meses y no quiero saber más nada. Hoy se terminó esta triple fecha, y ya veremos que hacemos más adelante. Fueron momentos muy difíciles para mí y para mi familia y no estoy como para pensar en el Mundial, no me interesa en absoluto”.

El mensaje de Lionel Scaloni hacia su madre tras haber ganado la Copa América

Luego de la conquista en el Maracaná, que le dio un título a la Selección Argentina tras 28 años, Lionel Scaloni decidió dedicarle el triunfo ante Brasil a su mamá.

“Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, había dicho.