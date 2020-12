El líder opositor venezolano Leopoldo López junto al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, denunciaron que el país latinoamericano se enfrenta el próximo domingo a “un fraude electoral” y pidieron a la comunidad internacional que trabaje para que Venezuela pueda tener en el futuro unos comicios “justos, libres, transparentes, verificables y democráticos”, en los que la oposición pueda estar representada.

Ambos líderes opositores venezolanos participaron en un evento virtual para presentar un documento en el que más de mil juristas de 40 países avalaron una declaración jurídica por la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.

Leopoldo López denunció fraude en las elecciones de Venezuela EFE

Entre los firmantes y participantes en el acto estuvieron, entre otros, el juez Johann Kriegler, magistrado de la Corte Constitucional Sudafricana (1994-2002) y el más cercano colaborador de Nelson Mandela para la transición del apartheid a la democracia, y Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea en 2010-2014 y comisaria europea de Justicia en 2010-2014.

También participaron por videoconferencia el presidente del Instituto DDHH de la WJA, el juez Peter Umeadi, profesor y magistrado Emérito de la Corte de Nigeria, y Marie-Aimee Peyron, presidenta del Colegio de Abogados de París (2017-2019).

“Hoy los venezolanos estamos pidiendo a gritos elecciones libres. El próximo domingo va a haber un fraude electoral porque no hay libertad de poder participar abiertamente en las elecciones. Tampoco se le dio la posibilidad a todas las organizaciones políticas de poder participar”, dijo el líder opositor Leopoldo López.

López pidió a España, a Europa y al mundo que “se rechace el fraude electoral y se reconozca la legitimidad de la Asamblea electa, así como a Guaidó como el mandatario para promover esos comicios libres y justos”.

El líder de “Voluntad Popular” mantuvo una charla con el diario “Infobae” donde se refirió a los socios de Maduro: “Rusia, China, Irán y Turquía son parte del problema”; de sus años en la cárcel de Ramo Verde; de cuando fue proscripto como candidato a alcalde de Caracas; del abrazo interminable a sus hijos, sus padres y su escudera, Lilian Tintori.

Sostuvo López que “En Venezuela este domingo se va a cometer un fraude de la dictadura de Nicolás Maduro. No es la primera vez, en los últimos años ya esto ha ocurrido de manera muy clara. En el año 2017 cuando se pretendió elegir o se eligió la Asamblea Constituyente de manera fraudulenta. Volvió a ocurrir en 2018 cuando eran unas elecciones presidenciales y la dictadura hizo un fraude electoral. Y en esos episodios ocurrió lo que va a ocurrir este domingo que es que se va a dar un proceso que no va a ser reconocido por mundo, no va a ser reconocido por los sectores democráticos en Venezuela, y no va a tener mayor validez. Y además va a significar, como lo ha dicho ya España, la Unión Europea y otros países, que va a profundizar aún más la ilegitimidad de la dictadura de Nicolás Maduro”.

A poco de iniciar una gira internacional, el líder político contó: “Yo tengo pensado poder ir a algunos países y poder apoyar a la causa de la libertad en Venezuela y en los próximos días voy a estar en Colombia y luego también iré a otros países. Por supuesto la intención es ir a Brasil, a los Estados Unidos y algunos países de Europa. Siempre coordinado por nuestro presidente Juan Guaidó, por nuestro equipo de trabajo, con el equipo que trabaja en la Cancillería del presidente encargado. Y promoviendo la libertad y elecciones libres, justas y verificables. Pidiéndole la ayuda al mundo entero. Pidiéndole ayuda a gobiernos y parlamentos”.

En Venezuela se celebran elecciones legislativas este 6 de diciembre sin la participación de la mayoría de la oposición. Los gobiernos que no reconocen validez a las elecciones anticipadas de 2018 en las que Maduro fue el ganador y consideran a Guaidó el presidente interino del país desconocen la legitimidad a la convocatoria electoral de este domingo.