Lionel Messi asistió este jueves al primer entrenamiento formal con el Paris Saint-Germain (PSG), equipo en el que firmó por dos temporadas, más una opcional, y en el que este miércoles fue presentado oficialmente a la prensa.

//Mirá también: Cómo le fue a Lionel Messi usando el número 30 en Barcelona

El jugador llegó al Camp des Loges a las 09.15 (07.15 GMT) de la mañana, según indicó el canal RMC Sport, mientras que el entrenamiento, a puertas cerradas, estaba programado para las 11 -hora local-.

Según el citado medio, también fueron al campo de entrenamiento Antonela Roccuzzo, esposa de “La Pulga”, y sus tres hijos.

En los alrededores del Camp des Loges se congregaron algunos aficionados con la esperanza de ver al internacional argentino.

El entrenamiento de este viernes, también a las 11.00, sí será a puertas abiertas, confirmaron a EFE fuentes del PSG.

Cuándo puede debutar Leo Messi en el PSG

Si bien no trascendió una fecha precisa en la que Leo Messi podría debutar oficialmente con la camiseta del PSG, fue el mismo futbolista que admitió estar hace “más de un mes parado” por sus vacaciones, y adelantó que deberá someterse a “una pretemporada solo”.

Ansioso por volver a jugar por los puntos, Messi deseó: “Ojalá sea lo antes posible porque quiero jugar, tengo muchas ganas, pero no sé, no puedo decir una fecha. A medida que vaya entrenando, cómo me vaya sintiendo y cuando el cuerpo técnico decida que es el momento, ahí estaré con muchas ganas”.

Tras el triunfo inicial 2-1 sobre el Troyes por la primera jornada de la Ligue 1, PSG volverá a la acción este sábado 14 de agosto, desde las 16 -hora de Argentina-, cuando reciba al Racing de Estrasburgo en el Parque de los Príncipes.

A pesar de que Messi no será de la partida, este compromiso sí servirá para presentar a Messi frente a todos los fanáticos de su nuevo club, que podrán colmar las gradas del estadio parisino gracias al aval de las autoridades locales para completar el aforo de las gradas.

Con información de EFE.