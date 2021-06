Gastón Gómez, más conocido como “Chila”, fue la gran figura en la semifinal que Racing le ganó a Boca por penales en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Hoy, el arquero sonríe, pero para llegar a este gran momento tuvo que pasar momentos pesados.

Este lunes por la tarde se visitó de héroe cuando la “Academia” ganaba 3 a 1 en la tanda de tiros desde los doce pasos, porque luego voló hacia su derecha y le tapó el remate a Diego González, a quien ya conocía por su paso por Avellaneda.

El portero de 25 años estaba confiado en la previa del encuentro. El cotejo, para él, tendría una connotación especial. Es que debía reemplazar al mejor del plantel, Gabriel Arias, quien viajó con la selección de Chile para las Eliminatorias y la Copa América.

El arquero titular venía siendo el gran responsable de la levantada de Racing en el último tiempo. De los siete partidos previos, en todos había terminado con la valla invicta.

Gabriel Arias había sido clave en los cuartos de final frente a Vélez.

El partido de Gómez era complicado. Pero no tanto como lo que le tocó a travesar tiempo atrás. Después de superar la rotura de ligamentos cruzados de su pierna derecha en enero del 2019, “Chila” sufrió ataques de pánico.

“Creía que me estaba muriendo. Sentía que se me dormía el brazo y la cabeza, y, además, todo un calor en el pecho y como que se me cerraba la garganta”, contó sobre su problema el arquero a Identidad Racinguista.

Y agregó: “Estaba con mi vieja, pero fue horrible. Me agarró taquicardia y me desesperé porque me faltaba el aire. Lo cuento como un testimonio porque Dios me ayudó a salir de todo eso y, por ahí, a alguien que tiene algún problema o está pasando por una mala situación le puede servir escucharlo”.

Eso ya quedó en el pasado. Ahora le tocó el turno de disfrutar y celebrar que, gracias a su gran tapada, Racing accedió a la final de la Copa de la Liga.

La reacción de “Chila” Gómez en streaming

Una vez que culminó el encuentro, “Chila” se sumó al streaming oficial de Racing. En el mismo, el arquero reaccionó a sus intervenciones en el partido frente a Boca. Pero, además, observó cómo lo vivieron sus familiares desde Mar del Plata, ciudad de la que es oriundo.

En el corto, se puede ver cómo sus seres queridos festejaron con muchos gritos y emoción la performance del futbolista. Están contentos, claro. Es que dejó atrás un grave problema para hoy defender los tres palos de la “Academia”.

Ubaldo Filliol destacó a “Chila” Gómez

Ubaldo Filliol, uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino, se encargó de destacar la actuación del defensor de los tres palos de Racing en las semifinales de la Copa de la Liga.

Ubaldo Fillol destacó a "Chila" Gómez. Twitter/@ubaldofillol

Dijo que “cumplió y tuvo una buena tarde ante Boca”. Y agregó: “Es bueno para el fútbol argentino que arqueros jóvenes (como pasó con Leo Diaz) jueguen partidos importantes y demuestren toda su personalidad y jerarquía. Así lo hizo “Chila” en la semifinal del torneo”.

Por último, concluyó en su Twitter: “Todas las miradas estaban puestas en él por la vara alta que dejó Gabriel Arias en el arco de Racing. Salió airoso y no le pesó para nada. A seguir de esta manera. Abrazo del alma”.